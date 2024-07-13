埃及新教長疑造假學歷 辯稱熱衷研究線上教育

埃及總統與新內閣成員合影。(新華社)

埃及總統塞西6月進行內閣改組。近來新內閣成員中的教育部 長的博士學歷遭爆疑造假而備受爭議。廣大埃及網友紛紛在社交媒體上發文諷刺他「熱衷線上教育」的辯解說法。

埃及總統塞西今年4月初完成第3任就職宣誓，並於6月下令改組內閣，為埃及政府引入新領導面孔和新施政方向。

7月3日新組成的內閣共招攬20名新部長，包括首次任公職的教育部長拉提夫（Mohamed Abdel-Latif）。

但在埃及政府公開新部長個人資歷後不久，即傳出拉提夫的博士學歷有問題。

埃及教育部網站稱拉提夫分別擁有：美國卡迪夫城市大學（Cardiff City University）的博士學位，和美國勞倫斯大學（Lawrence University）的「教育發展」碩士學位。

埃及獨立記者韓迪（Hossam el-Hendy）找到這所卡迪夫城市大學。大學網站列出的地址位於美國華盛頓州一棟專門出租供新創公司使用的辦公大樓。卡迪夫城市大學網站校園照片中的建物，則是英國劍橋大學附屬的三一學院（Trinity College）。

韓迪稱，所謂的卡迪夫城市大學實際是一所花錢買文憑的假大學，沒有真正的校園，與英國知名的卡迪夫大學毫不相關。5000美元即可買到該校線上大學畢業證書，博士學位要價1萬美元。

韓迪還稱，勞倫斯大學研究生領域也沒有教育發展這個學科。

此外，埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）也報導，拉提夫在上任教育部長前，是一所私立國際學校Nermien Ismail School的執行長。而這所學校的創辦人和董事長則是他的母親，埃及前國防部 長伊斯梅爾（Nermien Ismail）的女兒。

另外，拉提夫還曾在AdvancED Education公司擔任過總經理。這家公司專門從事美國學校證書認證代辦。

假學歷事件爆發後，拉提夫接受埃及媒體eXtra News 採訪時，為自己辯解：「我熱衷於研究線上教育，所以報名註冊線上教育課程，希望與我服務的學校和學生分享這些知識。」

拉提夫還特別強調，自己取得學位的目的不是為了就業 ，而是為了了解線上教育。

這場涉嫌學歷造假的風波，不僅引發埃及民眾對政府官員的不信任感，也讓民眾擔憂政府官員任職前的審查程序不夠嚴謹。

新聞媒體「新阿拉伯報」（The New Arab）稱，有1名與拉提夫關係密切的匿名消息人士接受該報記者採訪時表示，拉提夫未曾進入課堂與學生交流過，也不具備教育管理的資格。

新阿拉伯報另報導，由於埃及為數龐大的網友不斷在社交媒體和「臉書」（Facebook）上嘲諷和指控拉提夫的假學歷，埃及律師薩萊姆（Amr Abdel-Salam）已向最高檢察署提出正式申訴，要求對拉提夫涉嫌假學歷進行正式調查。

埃及議員巴亞迪（Faridi El-Bayadi）也向議會提出一項動議，要求部長提供資歷證明。