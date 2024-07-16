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金沙蟹佐蟋蟀…新加坡批准16種昆蟲入菜

編譯中心／綜合報導
新加坡食品局批准16種昆蟲可供食用，包括蟋蟀、蚱蜢、麵包蟲和蠶等昆蟲可上餐桌販售，有業者在金沙螃蟹料理上以昆蟲點綴。（中央社）
新加坡食品局批准16種昆蟲可供食用，包括蟋蟀、蚱蜢、麵包蟲和蠶等昆蟲可上餐桌販售，有業者在金沙螃蟹料理上以昆蟲點綴。（中央社）

新加坡常見螃蟹料理，若以蟋蟀當佐料就成新菜餚。聯合國糧農組織推廣食用昆蟲，認為其為永續肉類替代品，新加坡批准16種昆蟲可供食用，業者表示「吃蟲」可帶動商機。

新加坡食品局宣布，批准該國認可的16種昆蟲以供食用，包括蟋蟀、蚱蜢、麵包蟲和蠶等昆蟲可上餐桌販售。新加坡部分餐飲業者已期待這項消息許久，他們一直在嘗試開發新的昆蟲配方和菜色。

食品局2022年10月5日至12月4日針對昆蟲食品展開公共諮詢，探討如何監管業者在星國飼養或進口可食用昆蟲，原計畫去年下半年開放食用昆蟲，延至近日批准許可。

儘管如此，進口或養殖昆蟲以供民眾或牲畜食用業者，仍須符合新加坡食品局標準。例如業者須證明進口昆蟲在嚴格食品安全監管下養殖，非野生採收，昆蟲養殖基地亦不可含病原體或有害汙染物。

中央社記者實地走訪位在新加坡北部榜鵝（Punggol）的海鮮餐廳，業者將昆蟲加入熟悉的東南亞料理，包含椰漿飯及馬來麵，其中特別的是，用一隻隻蟋蟀點綴在金沙螃蟹上，金黃色澤搭配果乾顏色的蟋蟀，視覺衝擊感成為這道料理的特色。

業者黃先生表示，他開發了許多蟲蟲料理，當局批准昆蟲料理的消息一出，餐廳電話接不停，許多人感到好奇而想來「吃蟲」，確實帶來不少生意。

他說，新加坡人對昆蟲料理的接受度逐漸變高，「吃起來沒什麼負擔」，因為這是富有蛋白質又讓人感到新奇的食物，年輕人接受度比長者高，相信未來這個「蟲味」會帶動不少商機。

聯合國糧食及農業組織推廣食用昆蟲，認為是更永續的肉類替代品，因其蛋白質含量高，且養殖所產生的溫室氣體排放量較低，近年來大力推動將昆蟲養殖商業化，以供人類食用或作為牲畜飼料帶來不少商機。

儘管食用昆蟲在亞洲部分國家是傳統食物，像是泰國有人吃蟋蟀、韓國有人食用蠶蛹等等，但在新加坡仍屬新的概念。新加坡於2019年訂下「30·30願景」，盼在2030年前，將農業生產力提高至滿足人民營養需求的30%，昆蟲食品能否協助新加坡達成這項願景，將取決於推動速度及成效。

新加坡食品局發布公告16種昆蟲確定可供食用，業者嘗試開發新的昆蟲配方和菜色。（美...
新加坡食品局發布公告16種昆蟲確定可供食用，業者嘗試開發新的昆蟲配方和菜色。（美聯社）

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