中國女在日海上漂流36小時 2日籍船員跳海救人

日本海上保安廳將獲救的中國女子自獲救的貨船上吊上直升機送醫。 (南方都市報)

「中國駐日本大使館 」微信 公眾號10日發布消息指，近日一名中國公民在日本海邊遊玩時不慎被海浪捲走，使館第一時間協調當地警方全力搜救。日方多部門聯合搜尋，熱心貨輪出手施救，最終該女子平安脫險。估計該女子在海上漂浮了36小時、漂流近48哩，能被安全救起，堪稱奇蹟。

港媒報導，獲救的女子是被一艘日本籍貨輪救起，由於女子過於虛弱，連拋下去的繩子都抓不住，日本籍船員奮不顧身跳入海中，將她救起。

據報導，女子失蹤地點與被發現的海域，直線距離為80公里(47.7哩)。目前，當地海上保安部門正在調查女子失蹤的詳細情況。

曾看到搜救船 但天太黑

疑似該女子的朋友曾在7月9日發文求助說：自己的朋友在日本靜岡縣下田市白濱大濱海水浴場，游泳的時候被水沖走，緊急尋人！但10日下午三點，該用戶也發文確認，朋友已獲救。文中表示：「目前人（女子）已經出院了，很健康，只是需要時間緩緩。她真的特別特別堅強，天黑了她就看著天上的星星，天亮了還看到了海市蜃樓，就像漂流歷險記一樣奇妙的經歷……日本搜救的時候她看得到搜救船，但是天太黑了搜救隊看不到她。太遠！」

南方都市報報導，日本下田海上保安部工作人員證實，8日晚間在日本靜岡縣下田市白濱海灘失蹤的中國女子，於10日直線距離約80公里以外的千葉縣南房總市近海被發現。截至被發現時，該名女子已在海上漂浮了36小時。

日媒披露的消息稱，8日20時30分，一名20多歲的中國女子與朋友一起在靜岡縣下田市白濱大濱海灘游泳時失蹤，朋友立即報警求助。隨後，日本警方、消防局和海上保全廳在附近海域搜尋，截至9日仍無任何消息。

日本海上保安廳表示，10日8時許，一艘貨船在白濱大濱海灘直線距離約80公里的千葉縣房總半島野島崎海岸航行時，發現了這名女子，隨後通過無線電向附近一艘油輪求助，對該名女子進行救援。日本海上保安廳將女子吊上直升機，並轉交給緊急服務部門。緊急服務部門將女子送往橫濱一家醫院。

堅強求生 獲救意識清楚

據悉，被發現時，該名女子出現脫水症狀。她在醫院接受靜脈注射治療，但意識清醒，沒有生命危險。

港媒鳳凰衛視報導，鳳凰衛視記者採訪了幫助營救的日本貨船公司：當時海浪很高，有兩到三公尺，船員也很害怕，但還是不顧一切跳入海中，救起了這名中國女子。當時她看起來非常衰弱，丟下去的繩子也抓不住，似乎隨時都會沉到海裡。

根據鳳凰衛視微博號發布的訪問音頻，貨船公司受訪人員說，公司一位40多歲及一名28歲的船員，兩名船員一起跳入海中營救這名中國女子。他們兩人說，跳入海中時已忘了害怕了，就是想救起她。

打電話向救命船員致謝

該受訪的女性人員說，被救女子當時看起來很虛弱，船員拋下繩子她都抓不住，船員覺得如果不跳下海中救她，她可能就要沈入海中，「這簡直就是奇蹟，她獲救，真是太好了。」她說，被救的女子後來給船員打來電話，表示了感謝。」