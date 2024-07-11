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丈夫冷語「對妳已沒感覺」和小三同居 意外生變想反悔卻慘遭教訓

世界新聞網／輯
一位日本太太在結婚七年後丈夫突然要求離婚，一查發現對方果然外遇。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kinga Howard）
一位日本太太在結婚七年後丈夫突然要求離婚，一查發現對方果然外遇。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kinga Howard）

原本和睦的夫妻之間，感情卻突然生變，往往可能是其中一方出現了外遇行為導致的。即使雙方沒有正式離婚，也喚不回原來的關係。有位日本太太的婚姻，就曾有過類似的遭遇。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名結衣的32歲女性，她在25歲時結婚，男方則是大學時期交往的對象。日子雖然過得平淡，不過彼此間還算信賴，也生了一位孩子，一時之間似乎讓人相信，這樣簡單的幸福能夠一直持續下去。

然而在結婚過了7年左右，丈夫卻突然提出離婚。結衣感到非常錯愕，雖然在提出離婚前夕，丈夫確實愈來愈有晚歸的狀況，但仍不明白是怎麼一回事。在結衣的追問下，丈夫則聲稱和她已經相處太久，「生理上」無法把她當作一位女性，每天同床都很痛苦，因此想要離婚。

這些話讓結衣宛若晴天霹靂，深深傷到了她。不過在和親友談到這件事時，親友勸她不妨多調查，搞不好背後有什麼蹊蹺。結衣於是雇用偵探，並且私下觀看丈夫的手機，果然發現丈夫有外遇情形，而且丈夫還答應對方會離婚，然後跟外遇對象在一起。

考慮到小孩還小，加上自己的經濟狀況，讓結衣不願點頭離婚。眼見無法順利離婚，丈夫直接跑去和外遇對象同居，一個月才回家一次。就在如此離譜的生活過了一年之後，丈夫有一天卻突然跑回家，原來他和外遇對象熱戀期過了，彼此之間分手，所以又回來求結衣復合。

看到這麼糟糕的丈夫，讓結衣下定決心，不接受丈夫的請求選擇正式離婚。她還聽說丈夫因為感情問題，嚴重影響到工作效率，因此慘遭調職。而結衣經過一年的孤獨洗禮，已經大致習慣了這樣的生活，讓她更決定狠下心來，給丈夫一個教訓。

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