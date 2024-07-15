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薩國嚴懲黑幫 去年啟用全美洲最大監獄 一罪犯重判1420年

綜合報導
薩爾瓦多積極打擊黑幫，2年逮捕超過8萬名幫派成員。（美聯社）
薩爾瓦多積極打擊黑幫，2年逮捕超過8萬名幫派成員。（美聯社）

中美洲國家薩爾瓦多打擊黑幫，兩年來總共逮捕8萬名幫派份子。更有一名MS-13幫派份子犯下多起謀殺、勒索等重罪，甚至暗殺軍人，累計遭法院重判1420年有期徒刑。

根據「時報」（La Hora）報導，薩爾瓦多總檢察署發布報告，點名「救世鱒魚幫」（Mara Salvatrucha俗稱MS-13）的幫派成員龔薩雷茲（Ángel Gonzalez），在2018年到2019年間，一共犯下7起謀殺罪、37起勒索罪以及25起共謀殺人罪（其中包括9名軍人），累計刑期1420年。

MS-13黑幫其餘數名成員，也因犯下殺人罪、恐怖組織罪、勒索罪和其他罪行，分別被判處764年，567年以及148年徒刑，讓這些幫派份子將無法永遠離開監獄

薩爾瓦多選擇亂世用重典，也是不得已。總統布格磊（Nayib Bukele）2019年剛上任時，薩國治安極度敗壞，他在2022年下令全國進入緊急狀態，授權軍警全力掃蕩黑幫。薩國政府聲稱兩年內，逮捕超過8萬名幫派成員，瓦解14個幫派勢力，甚至已經破獲95%以上的凶殺案。

為了容納數量龐大的囚犯，薩爾瓦多去年啟用一座號稱全美洲最大的監獄Terrorism Confinement Center「反恐怖主義監禁中心 CECOT」。這所監獄總共有8大棟建築，可以容納4萬名受刑人，配備先進X光偵測和電腦監控，E化24小時全方位管理，不讓罪犯有任何越獄機會。由600名軍人以及250名警察看守，門禁森嚴。但也因大動作掃黑，在打擊黑幫的過程中，傳出有許多無辜人士被抓，布格磊總統被國際批評嚴重侵害人權，造成許多冤獄。

不過薩國治安明顯改善，掃黑也受到薩國民眾高度肯定。這幾年來，薩國治安明顯改善，布格磊在今年2月的總統大選中，一舉囊獲超過8成的選票，創下民主國家少見的超高得票率，成功連任第2個5年任期。

監獄 緊急狀態

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