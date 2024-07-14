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保加利亞公主容貌巨變 網評金剛芭比

綜合報導
保加利亞末代公主卡琳娜近年外型變化劇烈，引發外界關注；圖為今年5月她出席皇家葬禮照片。（取材自X平台）
保加利亞末代公主卡琳娜近年外型變化劇烈，引發外界關注；圖為今年5月她出席皇家葬禮照片。（取材自X平台）

保加利亞皇室公主卡琳娜（Kalina）日前在大眾面前露臉，其外型與4年前相差之大，令人驚訝，網友評論昔日的「歐洲精靈」竟然變成「金剛芭比」，引發熱議。

根據《NationalWorld》、《mdadamefigaro》報導，一名追蹤皇家記事的數位記者在IG

上貼出照片，內容是卡琳娜出席一場皇家葬禮，並配文表示對於卡琳娜公主外型變化的震驚。文中也提及卡琳娜公主向媒體說明：「我致力於負重訓練和身體健康」。卡琳娜公主上一次出席公開活動是2020年，該照片中的卡琳娜公主充滿肌肉，相貌與4年前對比相差甚遠，彷彿是另一個人。

卡琳娜公主的父親西美昂二世（SimeonSaxe-Coburg-Gotha）上位隔年就遭到政變，保加利亞廢除帝制後王室成員定居於西班牙，因此雖為「保加利亞公主」，但卡琳娜其實是在西班牙出生，從未在保加利亞生活過。但西美昂二世於2001年重返保加利亞，之後更擔任該國總理。卡琳娜公主在過去經常顛覆刻板的「公主形象」，經由化妝、服飾、髮型等，以大膽的時尚造型現身。2002年卡琳娜公主與一名西班牙冒險家結婚，婚後兩人周遊於世界各地，並育有一子。

多年前卡琳娜就因外貌與整形疑雲備受討論，當時她的丈夫說明，表示卡琳娜公主小時候跌倒造成兩顆門牙斷裂，後來尋求治療卻遇上庸醫，導致牙根受損而受到感染，擴散到鼻軟骨。後來他們在海上探險期間，由於生存環境惡劣，感染進一步惡化，雖然經過手術保住了鼻子和眼睛，卻導致毀容。卡琳娜公主現年52歲，她一直很注重身體健康，近期開始健身，這也是為何照片中公主雙臂充滿肌肉的原因。

保加利亞「末代公主」卡琳娜消失4年終於現身，昔日精靈竟成金剛芭比。（取材自臉書）
保加利亞「末代公主」卡琳娜消失4年終於現身，昔日精靈竟成金剛芭比。（取材自臉書）

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