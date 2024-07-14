保加利亞公主容貌巨變 網評金剛芭比

保加利亞末代公主卡琳娜近年外型變化劇烈，引發外界關注；圖為今年5月她出席皇家葬禮照片。（取材自X平台）

保加利亞皇室公主卡琳娜（Kalina）日前在大眾面前露臉，其外型與4年前相差之大，令人驚訝，網友評論昔日的「歐洲精靈」竟然變成「金剛芭比 」，引發熱議。

根據《NationalWorld》、《mdadamefigaro》報導，一名追蹤皇家 記事的數位記者在IG

上貼出照片，內容是卡琳娜出席一場皇家葬禮，並配文表示對於卡琳娜公主外型變化的震驚。文中也提及卡琳娜公主向媒體說明：「我致力於負重訓練和身體健康」。卡琳娜公主上一次出席公開活動是2020年，該照片中的卡琳娜公主充滿肌肉，相貌與4年前對比相差甚遠，彷彿是另一個人。

卡琳娜公主的父親西美昂二世（SimeonSaxe-Coburg-Gotha）上位隔年就遭到政變，保加利亞廢除帝制後王室成員定居於西班牙，因此雖為「保加利亞公主」，但卡琳娜其實是在西班牙出生，從未在保加利亞生活過。但西美昂二世於2001年重返保加利亞，之後更擔任該國總理。卡琳娜公主在過去經常顛覆刻板的「公主形象」，經由化妝、服飾、髮型等，以大膽的時尚造型現身。2002年卡琳娜公主與一名西班牙冒險家結婚，婚後兩人周遊於世界各地，並育有一子。