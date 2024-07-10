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酒駕飆破時速200公里還拍照炫耀 男子撞死人判17年

編譯梁采蘩／即時報導
英國一名男子5月在當地公路上酒駕狂飆，還拿手機拍下時速表炫耀，最終高速追撞另一輛車導致車內一名嬰兒與女性死亡，從肇事車全毀可見當時力道之猛烈。(英國杜倫市警方提供)
英國一名男子5月在當地公路上酒駕狂飆，還拿手機拍下時速表炫耀，最終高速追撞另一輛車導致車內一名嬰兒與女性死亡，從肇事車全毀可見當時力道之猛烈。(英國杜倫市警方提供)

英國一名男子5月在當地公路上酒駕狂飆，還拿手機拍下時速表炫耀，最終高速追撞另一輛車導致一名不滿1歲的嬰兒與另一名女性死亡。法院9日判處他監禁17年，出獄後21年禁止駕車。網友則紛紛表示「判太輕」。

美聯社報導，今年5月31日，38歲的安德森（Darryl Anderson）醉醺醺開著他的奧迪SUV，將油門踩到底。當時他拍下一張車速表照片，顯示前方有一輛車，而他的車速為時速141英里（時速227公里），儀表板亮起了碰撞警示燈。

車子瞬間猛撞上去。警方表示，前方標誌轎車車主華納（Shalorna Warner）傷勢不重，但她8個月大的兒子彈出車外，與她的妹妹兩人皆當場死亡。

證據顯示，安德森毫無剎車跡象，事後還向警方撒謊，稱當時是一名搭便車的人在開車，表示「人有時會犯錯，但我不是壞人」。檢方指出，酒測顯示安德森每100毫升呼氣中含95微克酒精，超標近三倍；他的車上發現一瓶空的伏特加酒瓶。

目擊者說，安德森一路狂飆20英里（32公里）；手機紀錄顯示他一直在發訊息。警方表示，超速、開車用手機、酒駕，這三樣安德森全做了。

上周在杜倫（Durham）刑事法院，安德森承認兩項危險駕駛致人死亡的罪名，本周二被判處17年刑期。法官指責他有如玩「俄羅斯死亡輪盤」，判他出獄後剝奪駕照21年。已婚育有一女的安德森透過律師表示「深感歉意」。

一名網友表示，「兩條人命才17年？應該判終身監禁」；另一人說：「終身監禁不得保釋，或死刑；任何比這些輕的刑責都不公平。」也有網友提議，「他開幾英里就判幾年：141」。

酒測顯示，安德森每100毫升呼氣中含95微克酒精，超標近三倍；他的車上發現一瓶空...
酒測顯示，安德森每100毫升呼氣中含95微克酒精，超標近三倍；他的車上發現一瓶空的伏特加酒瓶。目擊者說，安德森一路狂飆20英里；手機紀錄顯示他一直在發訊息。(英國杜倫市警方提供)

駕照 俄羅斯 SUV

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