我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

連日豪雨釀災 瓜地馬拉宣布全國進入災難狀態

中央社瓜地馬拉市9日專電
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。(美聯社)
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。(美聯社)

正處於雨季的瓜地馬拉遭逢連日豪雨，各地災情不斷。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）8日宣布全國進入「災難狀態」，將動用所有資源救災。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，根據官方調查報告，今年雨季期間已造成13人死亡5人受傷，超過6700人受災，近1.7萬人撤離。此外，有超過300間房屋全毀，其餘近4000間房屋也受到不同程度損壞。

而全國各地共400多條道路也受到土石流，坍方等狀況影響，多處中斷；另包括5座橋梁被沖毀，33座橋梁受損，瓜地馬拉國內及連接國外的主要交通幹線都受到嚴重影響。

阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）宣布的「災難狀態」命令中顯示，根據國家地震學、火山學、氣象與水文研究所（Insivumeh）研判過去幾週的降雨量過多，已嚴重破壞全國多處房屋和基礎建設；此外降雨也使土壤含水量增加，可能會造成更多災害風險。

「災難狀態」命令發布後，政府有權限制災害地區人員及車輛的移動和通行，同時也授權交通、農業、公共衛生等部門，以及國家防災協調委員會，簡化行政程序，不須公開招標便可進行採購，尤其是應急的救災物資。

不過「災難狀態」命令發布3天內還要經過國會審議，批准、修改，甚至否決。今年4月瓜地馬拉各處森林大火不斷，阿雷巴洛曾經發布命令，宣布全國進入「災難狀態」，不過後來卻慘遭國會否決。國會否決的理由是，「災難狀態」不等於給政府「空白支票」，此舉也引起各方爭議。

支票 地震

上一則

日男試圖攜2手榴彈上機遭逮 夏威夷島機場緊急疏散乘客

下一則

日本搞笑選舉海報 清一色是佛祖 網：誰選上都安心

延伸閱讀

聯準會主席赴國會作證 稱抗通膨正取得「小幅」進展

聯準會主席赴國會作證 稱抗通膨正取得「小幅」進展
「我不在乎大人物想法」 拜登：誰要我退選 全代會上挑戰我

「我不在乎大人物想法」 拜登：誰要我退選 全代會上挑戰我
國會決選三分天下 法總理​請辭獲慰留

國會決選三分天下 法總理​請辭獲慰留
聖嬰釀乾旱 中美咖啡出口月減26%

聖嬰釀乾旱 中美咖啡出口月減26%

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招