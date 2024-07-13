德辦歐國盃 鐵路誤點扯後腿 賽事總監趕赴球場也遲到

德國鐵路問題不斷，歐國盃球迷在月台上擁擠不堪。（美聯社）

德國 曾經以準時、高效和嚴謹而聞名國際，但本屆歐國盃比賽期間到訪德國的球迷和記者們卻發現，德國鐵路系統頻繁「掉鏈子」，列車延誤、取消是家常便飯；車廂悶熱擁擠、車站指示不明等，都讓外國球迷和遊客們體驗大打折扣。關於德國火車系統令人大跌眼鏡的報導，成為小組賽階段最大的場外話題之一。

大公報報導，2024年歐洲國家盃足球 錦標賽目前正在德國如火如荼進行，作為本屆歐國盃的贊助商，德鐵為持票球迷和持證記者都開出力度不小、頗有誠意的折扣價。據估計，歐國盃期間有超過600萬人次乘坐德鐵長途列車。許多球迷卻因為列車延誤而錯過了觀賽時機，或在賽後長時間滯留火車站。

人員流動大 挑戰管理能力

本屆歐國盃賽事總監、2014年世界盃冠軍德國隊隊長拉姆也因為列車晚點，在趕赴杜塞道夫球場進行的烏克蘭隊和斯洛伐克隊小組賽時遲到。拉姆說，安全和交通運輸是他在歐國盃期間最擔心的兩件事。「巨大的人員流動性讓交通承載力和管理能力面臨挑戰。」

蘇格蘭球迷在德國火車上演奏風笛。（美聯社）

蘇格蘭隊三場小組賽的支持者哈里•卡斯卡特說：「德國鐵路真是一團糟。我曾經以為德國鐵路是世界一流的，但實際上，他們根本不按任何時間表運行。」

奧地利的球迷也沒有逃過德鐵魔咒。多名球迷原本準備在6月18日前往杜塞道夫觀看奧地利對陣法國隊小組賽，結果卻因為德鐵一連串的運營失序而錯過比賽，這當中部分「幸運兒」最終抵達球場時，比賽已經開始70分鐘。對此，德鐵已公開向奧地利球迷道歉並表示進行補償。

瑞士重守時 擬禁德鐵入境

除了球迷，比利時、瑞士、羅馬尼亞和荷蘭是少數幾個選擇德鐵出行的參賽隊伍。荷蘭隊主教練科曼曾公開抱怨，荷蘭隊住宿基地在沃爾夫斯堡，小組賽地點在柏林，而比賽結束後，柏林前往沃爾夫斯堡已經沒有列車。

德國是世界上鐵路網最密集的國家之一。然而在德國出行，有個常識：如果乘坐德國鐵路公司列車，一定要留出延誤的時間。據今年1月公布的數據，2023年德鐵長途城際列車平均準點率只有64%，而在今年6月進一步下跌至52.5%。相比之下，奧地利火車系統的準點率超過94%；法國為87%；瑞士準點率達92.5%。瑞士政府官員甚至已經提議設立黑名單，禁止經常晚點的德國列車入境，以免影響瑞士在國際上的守時形象。

德鐵對歐國盃期間列車晚點做出解釋：一是因為大量球迷湧入，每站上下車旅客增多，列車停留時間增加；二是暴風雨等極端天氣導致列車延誤。

德鐵主管長途運輸的董事會成員彼得松對受到列車延誤、取消影響的球迷表示歉意：「我們能理解球迷的不滿和批評，德鐵目前沒有提供能讓每位旅客滿意的服務質量。感謝旅客的耐心和理解，尤其是當情況不盡如人意時。德鐵1.5萬名員工將盡全力做好歐國盃的交通運輸保障工作，將旅客送達目的地。」

設施太破舊 政府投資 不足

德國旅客協會主席諾伊斯在接受萊茵郵報採訪時表示，德國鐵路系統年久失修，缺少投資，基礎設施幾十年來破舊不堪。「這些都是在歐國盃之前為人所知的，鐵路問題不會因為歐國盃在德國舉行而消失。」諾伊斯說，「如果全世界都在嘲笑我們的鐵路系統，希望能給我們的政府和政客敲響警鐘。」

德鐵是公立企業，但德國政府卻常年對鐵路投資不足。根據德國「鐵路支持者聯盟」統計，2022年在鐵路改進方面的人均投資僅為瑞士的四分之一左右。2023年，德鐵赤字約為24億歐元（約25.9億美元）。現在，它背負著約340億歐元的沉重債務。如今德國有40條主要線路必須徹底翻新，到2030年，大約有4200公里的軌道需要更新，預計耗資450億歐元。

據德媒7日報導，德鐵將在7月15日也即歐國盃決賽翌日，啟動一項大規模翻新計畫，而施工期間，每條線路都將關閉數月，這就意味著未來數月，有更多的延誤和取消等著德鐵乘客。