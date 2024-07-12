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巴黎紅磨坊風車新葉片 及時完工迎奧運

中央社
巴黎著名地標「紅磨坊」，獨特的紅風車葉片今年4月時掉落。（路透）
巴黎著名地標「紅磨坊」，獨特的紅風車葉片今年4月時掉落。（路透）

巴黎著名地標「紅磨坊」（Moulin Rouge）獨特的紅風車葉片今年4月時掉落，這間知名的歌舞表演場所日前為新裝好的葉片揭幕，距離奧運聖火傳遞預定月中經過此處只剩10天。

中央社引述法新社報導，數百名興高采烈的當地民眾和遊客聚集在「紅磨坊」前，慶祝4支金紅雙色交織的風車葉片竣工。

紅磨坊每年可以吸引60萬遊客，這個家族企業的執行董事克萊里科（Jean-Victor Clerico）表示：「沒有葉片的風車對巴黎來說就是一個空白，令人悲傷。」

克萊里科補充說：「我們的想法是為奧運作好準備。」巴黎奧運將於7月26日揭幕，奧運聖火7月15日將會經過紅磨坊。

身著傳統褶邊襯裙的舞者在舞廳前表演了法國康康舞，這是19世紀初奧芬巴克（Jacques Offenbach）輕歌劇中狂野的傳統舞蹈。

高齡86歲的杜辛（Nicole Doucin）表示：「我住在附近，65年來紅磨坊已經成為我生活一部分。我喜歡跳舞、法國康康舞、幻想和幽默。」

來自加州25歲的曼斯菲德（Brian Mansfield）說，「我在TikTok上得知新葉片啟用的事，我一直想去看一場表演，能看到這個演出真是很酷」。

巴黎奧運 加州 歌劇

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