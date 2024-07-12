德國2歲「小畢卡索」 作品喊價逾14萬

施瓦茨非常喜歡畫畫，天馬行空的用色與風格在網路上大受歡迎，被譽為「小小畢卡索」。（IG）

德國 一位2歲男童施瓦茨（Laurent Schwarz）展現驚人藝術天賦，因為大膽用色及抽象風格在網路走紅，獲得來自世界各地買家及藝廊的關注，更被譽為「小畢卡索 」。他的作品平均以7000美元售出，特別受歡迎的甚至有人喊價到14萬8000美元。

《獨立報》報導，施瓦茨會踏上藝術之路，起因是去年與家人前往義大利 旅遊，在飯店的兒童畫室與藝術近距離接觸，開始展現驚人創作能量。

施瓦茨的母親莉莎表示，當時家人準備離開飯店時，施瓦茨卻完全沉浸在繪畫世界，一點也不想中斷揮灑畫筆的動作。她察覺到孩子對繪畫的熱情，回家後馬上打造了一間畫室，施瓦茨也正式展開創作之路，經常泡在裡頭畫畫。

施瓦經常描繪馬、恐龍、大象等動物，作品中除了有五彩繽紛的畫面，還有抽象線條與相互交融的流動顏料，呈現出令人驚豔的美感。莉莎說：「對他來說，明亮且色彩繽紛的顏色非常重要。棕色和其他無聊的顏色他不感興趣。他對自己混合的顏色有非常清楚的想法。」

莉莎告訴英國《泰晤士報》：「我的收件箱有300個未接來電和1000封電郵。施瓦茨的畫風靡了許多人。」莉莎透露，有些人甚至為了求畫，在短時間內狂問4次。據悉，施瓦茨的父母為他開設專屬的IG帳號，目前有4.2萬人追蹤。

據悉，施瓦茨半年畫了21件作品，賣出19件，每幅平均價格為7000美元，有一幅賣到一萬美元。剩下2幅未出售的畫，都是施瓦茨特別喜愛的作品，包括他的第一幅創作「The Fingers」，雖然有收藏家喊價14萬8000美元，但施瓦茨拒絕割愛。

莉莎表示，兒子不會被強迫創作，「何時畫畫、畫什麼，完全取決於他。有時他不想畫畫，3、4周都不踏進畫室；有時突然就會吵著要馬上作畫。」至於賣畫收入則會存入銀行，直到施瓦茨年滿18歲之後，再把帳戶交給孩子。

莉莎說 ：「如果哪一天他不想畫了，那就這樣吧，我會把他的IG帳號刪除。」他們一家不會給施瓦茨任何必須持續畫畫的壓力。

此外，施瓦茨的作品還獲得慕尼黑當代藝術博覽會（ARTMUC）的關注；一間紐約畫廊近期要求展示其作品，德國城鎮新博伊恩（Neubeuern）也預計在8月舉辦私人展覽，展示這個小男孩的創作。