泰男拜佛4年內順利結婚生子 供奉99豬頭「還願」

泰國有位男信徒拜佛4年成功結婚生子，向佛像供奉99個豬頭、100顆水煮蛋等。（視頻截圖）

泰國 一名男子因為希望能成家立室，就去參拜當地人信仰的龍婆崇王佛（Luang Por Somwang），第一年就認識妻子，並在四年內順利結婚生子。男子兌現願望後，日前特地帶著家人去寺廟還願，供奉99個豬頭和100個水煮蛋等，場面相當驚人。

香港 01引述泰媒報導，曼谷居民瓦特（Wat）四年前仍是單身身漢，夢想自己能早日娶妻生子，面到佛統府的寺廟「Klang Bang Phra」參拜龍婆崇王佛，結果一年內就認識了未來妻子，順利結婚生子。由於瓦特認為龍婆崇王佛非常靈驗，日前帶同家人去還願。

瓦特供奉了99個豬頭、100顆水煮蛋和9款水果，當中包括柚子、鳳梨、椰子、梨、火龍果、蘋果、葡萄乾和香蕉等。這些供品整齊地擺放在佛像前，他指這些都是參拜時許下的誓言，自己回去「結帳」。

當地媒體指，這些祭品將會用於寺廟的慈善專案，包括為臥床的病人、殘疾人士、長者、低收入 家庭以及各種災難的受害者。

儀式上，瓦特把金箔貼到佛像的右手，再祈求龍婆崇王佛保佑其事業和財運，完成供奉後他更在寺廟燃燒炮仗。