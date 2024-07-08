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比4葉幸運 日本園藝男男種出63葉幸運草 改寫金氏紀錄 

綜合報導
本一名男子挑戰金氏世界紀錄成功，培育出63片葉的幸運草。（取材自金氏世界紀錄官網）
本一名男子挑戰金氏世界紀錄成功，培育出63片葉的幸運草。（取材自金氏世界紀錄官網）

三葉草又稱幸運草或酢漿草，民間傳說只要能找到四片葉子以上的人，就會受到幸運之神的眷顧。如今45歲日本男子渡邊義春（Yoshiharu Watanabe，譯音）成功培育出63片葉子的幸運草，打破金氏世界紀錄，成為新紀錄的保持者。

據金氏世界紀錄官網報導指出，來自栃木縣那須鹽原市的渡邊，2012年開始在自家花園不斷嘗試「異花授粉」，他表示，自從種植出來的葉片數目一年比一年增加，在某次種植出20葉幸運草，更增加了他的信心，並全力將未來的夢想放在挑戰金氏世界紀錄。

在這之前，擁有最多葉片幸運草的紀錄保持人也是一名日本男子，小原茂夫（Shigeo Obara，譯音）來自岩手縣的花卷市，在2009年時他種出了56片葉子的幸運草。

2020年，渡邊義春成功培育出了1株49片葉子的幸運草，緊接著在2021年時，他種出了55片葉子的幸運草，這時已經很接近金氏世界紀錄保持者了。但之後事情便開始進展得不順利，因為葉子的數目停滯不前。

即便如此，渡邊義春最後仍突破重重障礙栽種出63片葉子的幸運草，渡邊開心地說，這種幸運草的葉片比普通幸運草小，光是數葉片就花了他超過1小時，他也樂於分享這63片幸運草給世人，希望它能帶給大家驚喜及快樂。

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