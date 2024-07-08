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-18℃…阿根廷創60年低溫 出動戰車開路救牛羊

綜合報導
襲，阿根廷創下60來的最低溫度-18℃，畜牧業者請求政府出動戰車開路，搶救牧場受困牛羊。（取材自X平台）
襲，阿根廷創下60來的最低溫度-18℃，畜牧業者請求政府出動戰車開路，搶救牧場受困牛羊。（取材自X平台）

南極強烈寒流6月底起襲擊阿根廷巴塔哥尼亞地區，創下阿根廷60年來的最低溫-18°C，南部多地大雪與低溫持續傳出警報，海岸罕見結冰，聖克魯斯省畜牧業者甚至請求政府出動戰車開路，緊急搶救牧場受困的牛羊。

中央社報導，聖克魯斯省（Santa Cruuz）氣象局觀測員龐費爾（Oscar Bonfili）表示，6月22日在聖克魯斯省里奧加利戈（Río Gallegos）測得氣溫為-18°C，創60年來最低溫記錄，阿根廷曾在1964年出現這類記錄，此波南極寒流是近幾十年來最強烈的寒流之一。

號稱世界盡頭的火地島鄰近海岸出現海水結冰，海岸成為動畫片「冰雪奇緣」一幕中的冰凍海港。

阿根廷國家氣象局日前再度發布極地寒流警報，聖克魯斯省標示為紅色氣溫極冷地區，安地斯山脈著名40號公路巴瑞洛契（Bariloche）以南及大西洋沿岸3號公路強制安裝雪鏈，並隨時注意路況通行資訊。

6月底以來連續兩周的大風雪，造成聖克魯斯省、丘布特省（Chubut）田野和山群被雪覆蓋，聖克魯斯省是受極地寒流影響最嚴重的地區之一，許多村莊遭積雪覆蓋，道路封閉、供電中斷、缺乏食物，嚴重影響居民日常生活。

阿根廷陸軍出動戰車及相關機具協助援救，並在當地畜牧業農民指引下，在雪地中開出道路，進入自家牧場找尋放牧的牛羊，並以牧草餵養。

畜牧業者表示，綿羊可承受長達15天不餵食，但最大的困難是，濕羊毛黏在冰上，再也爬不起來，厚雪形成冰層，羊也無法自掘雪堆底下的牧草。

阿根廷國家報報導，部分鄰近安地斯山脈的牧場積雪超過1公尺，戰車或卡車載著牧草根本無法進入，最終靠直升機空運物資進入牧場。

聖克魯斯農業實驗站研究員奧力偉（Gabriel Oliva）分析，以衛星圖像與過去20年比較，今年降雪量非比尋常，受到聖嬰現象影響，許多地方5月初就開始下雪，目前超過1400萬公頃的積雪面積，占聖克魯斯省60%的土地。據聖克魯斯省新聞稿，省內約有百萬隻羊受困嚴寒和缺乏足夠的食物，估計有一半已經死亡或將在未來幾天死亡，牛隻也難逃類似的狀況。

南極強烈寒流襲，阿根廷創下60來的最低溫度-18°C， 畜牧業者請求政府出動戰車...
南極強烈寒流襲，阿根廷創下60來的最低溫度-18°C， 畜牧業者請求政府出動戰車開路，搶救牧場受困牛羊。（取材自X平台）

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