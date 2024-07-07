西北富裕、東南貧窮 歐洲宛如2個世界
歐洲雖然在管控所得差距、提高社會流動性上有所成就，但根據瑞士信貸銀行和瑞銀集團發布的2023年全球財富報告，歐洲各國之間，民眾擁有的平均財富差距懸殊，西、北歐國家普遍較東、南歐優渥，如丹麥就高出羅馬尼亞逾9倍，遑論前段富國瑞士和墊底的土耳其之間的巨大鴻溝。
歐洲新聞台報導，前述報告測量各國成年人的財富多寡，計算其平均數與中位數。「財富」的定義為金融資產和家戶持有的房地產價值扣除負債，結果發現歐洲各國有顯著財富不均。
若以平均數計算，瑞士和盧森堡在歐洲占據第一、二名，成人平均財富分別超過65萬（歐元，下同，約69.8萬美元）、55萬元。敬陪末座的東南歐國家波士尼亞──赫塞哥維納（波赫）及土耳其，人均財富僅分別約3.2萬元、1.7萬元。
冰島、丹麥、挪威等國人均財富也較高，分別在30多萬到40多萬元，這些北歐國家以高生活水準、社會福利完善聞名。反觀東歐的立陶宛、斯洛伐克、匈牙利，人均財富則僅約5萬多到6萬多元，反映這些國家的經濟挑戰，包括工資偏低、金融市場較不發達等。
報告也指出，財富的中位數可謂較能反映一般民眾財富狀況。冰島的成人財富中位數在歐洲居冠，達到約39.2萬元，盧森堡緊追在後。
最低的是土耳其，中位數僅5212元。倒數第二、3的塞爾維亞、波赫則約是土耳其三倍，均落在1.5萬多元。
常被視為經濟強國的德國，成人財富中位數約6.3萬元，比起其他西、北歐國家偏低，例如英國是14.4萬元、法國12.6萬元。
針對單一國家，比較其財富平均數和中位數的差距，則可以窺見該國財富是否集中在少數人。
瑞士的人均財富雖達65萬元，中位數卻僅接近15.9萬元，相差50萬元，可見財富分配可能失衡。
落實平等是歐盟人民關切的重要問題。歐盟官方民調機構「歐洲氣壓計」2021年調查顯示，對於歐盟的經濟和社會進展，「確保機會平等」被認為是優先要務。
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