美中拚半導體先進產業 歐洲經濟萎縮陷競爭力危機

歐洲經濟大挑戰 有調查發現歐洲各國貧富不均顯著；圖為英國伯明罕2022年10月有民眾象徵性焚燒能源帳單，表達生計困難。（美聯社）

歐洲在全球經濟體的占比正在萎縮，十多年來在資本投資 、研發、生產力成長等競爭力指標也逐漸落後，引發歐洲將無法與美國、中國並駕齊驅的擔憂，可謂形成「競爭力危機」。隨著美中相繼重金挹注半導體等先進產業，專家認為歐洲需要徹底改變以利對外競爭。歐盟 要如何改變？會碰上哪些困難？

政商領袖促建單一資本市場

時值俄烏戰爭和美中關係緊張，歐洲長期仰賴的便宜俄羅斯進口能源、廉價中國進口商品和美國的軍事保護，都不再是理所當然。同時，北京和華府正大量投資在自家半導體、替代能源、電動車等產業，顛覆全球自由貿易的規則。

紐約時報報導，歐洲中央銀行前總裁德拉吉指出，當前歐盟在組織、決策和財務的設計都已顯得過時，適用於新冠疫情、俄烏戰爭、中東危機和強權競爭再起等變局爆發以前。德拉吉領導執行一項針對歐洲競爭力的研究，他認為歐盟需要根本上的變革。

義大利 前總理雷塔近期也提交一份探討歐洲單一市場未來的報告，他直言「我們太小了」。德拉吉、雷塔的報告都是由歐盟執委會委託執行，將用來引導歐盟未來5年的戰略計畫。

許多歐洲高官、政治人物和企業領袖主張，若不匯集公共注資並建立單一資本市場，歐洲無法從事有效競爭所必需的國防、能源、超級電腦等領域投資。德拉吉認為，歐盟須大量增加共同開支，徹底改革歐洲雜亂無章的財政和法規，並整合較小型的企業。

研究公司雷斯塔德能源近期分析，歐洲在再生能源、潔淨科技產能和國內供應鏈投資上，將遠遠落後於其高遠的能源轉型目標。德拉吉指出，歐盟光在數位和綠色轉型上，公、私投資即應再增加5000億歐元（約5370.7元億美元）來趕上。

小企業未整合 難達規模經濟

專家認為歐盟須有重大變革來促進競爭力；圖為德國柏林一名民眾6月9日手持歐盟旗幟。（路透）

歐盟民間投資正呈現落後。麥肯錫全球研究院報告指出，歐洲大型企業前年投資比起美國的對手少6成，成長速度也是美國的2/3。人均所得上，歐洲平均比美國低27%，生產力成長則比其他主要經濟體緩慢，但能源價格卻高出不少。

歐洲若不將較小企業加以整合，恐怕無法達成大型外國企業所能實現的規模經濟，以利鯨吞市占率和營利。德拉吉舉行動網路為例，歐洲至少有34家主要業者，但中國只有4家，美國更僅3家。

雷塔則說，他花半年走訪65個歐洲城市從事研究以撰寫報告，親身體會到歐洲競爭力的缺陷，因為歐洲各國首都之間竟沒有高速鐵路得以連通，此事凸顯出歐洲單一市場的問題。

較小國家擔憂歐盟集中權力

但前述諸多提議，恐怕和政治風氣相左。歐洲許多領袖和選民都關切就業、生活水準和物價等問題，但他們也深怕給予歐盟更多控制和財政權力。他們也常不樂見本國企業和競爭對手合併，或者熟悉的企業模式和法規瓦解。另也有人擔心這會產生一連串繁文縟節。

各國政府領袖可能想把持住現有的特權。歐盟過去10年雖試圖建立單一資本市場，以便於跨境投資，但愛爾蘭、羅馬尼亞、瑞典等許多較小國家，都已反對將權力交付歐盟或更改自家法規，擔心此舉會使各自國家產業陷劣勢。

也有歐洲公民團體對歐盟集中權力感到擔憂，13個團體今年稍早曾提出公開信，警告若歐盟強化市場整合，將傷害消費者、勞工和小型企業，並給予大型企業過大影響力，恐會導致物價上漲。他們也擔心經濟以外的社會、環境優先政策會被擺到一邊。

不過，布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所資深研究員塔亞彼耶得拉說，歐洲的能源、市場和金融政策莫衷一是，若歐盟27國市場遲遲不妥善整合，「我們會無法與中國人或美國人競爭」。

歐洲工時短 影響人均GDP

歐洲的競爭力危機被指出有不少原因，例如歐盟規範太多、該組織領導層權力太少、金融市場過於破碎、公共及民間投資太低、企業規模太小等。歐美間的落差也有部分是來自於選擇不同：雙方人均國內生產毛額（GDP）的差距，有一半是源自歐洲人選擇在生涯中平均付出較少的工時。

有人警告，歐洲若想要維持現有生活水準，恐怕不太能再選擇壓低工時。挪威主權財富基金主管坦根更向英國金融時報直指，美國人工作「就是比較認真」。