澳洲男中頭獎8300萬美元 如常上班 網：人生苦短…

澳洲一名中年男子一注獨中強力球頭獎，可獲1.5億澳元，他興奮得徹夜難眠，最終竟決定翌日如常上班。示意圖。（圖／123RF）

澳洲 強力球（Powerball）彩票日前開出史上第三高 的頭獎1.5億澳元（約8300萬美元），由一名中年男子一注獨得，成為史上單注最高派彩金額。男子中獎後興奮得徹夜難眠，買豪宅、環遊世界等夢想生 活將可實現，但他苦思一整晚，翌日竟下了一個驚人決定，就是如常繼續上班，更表明不會辭職，令網友震驚。

綜合媒體報導，澳洲強力球之前因連續六周沒人中獎，累積逾1.5億澳元獎金，成為當地史上第三高的頭獎金額，最終由來自阿德萊德（Adelaide）的中年男子一注獨得，創下史上單注最高派彩金額。

報導指攪珠公布中獎號碼後，中獎彩券因不屬專屬卡或線上帳戶所擁有，故中獎者身分成謎，直到他翌日聯絡彩券公司領獎，幸運兒謎底終於解開。據男子透露，他一直有買強力球的習慣，當時是購買了兩張彩券，沒想到第二張竟中頭獎。

男子形容自己從未叫得那麼大聲、跳得那麼高，中獎後更徹夜難眠，不斷再次確認彩券，又透露中獎號碼是他早幾天在加油時隨機挑選。男子直言不敢相信自己的運氣，又承認獎金會改變他生活，難掩興奮。

不過，經過整日興奮思考後，男子決定繼續留在原公司工作，聽起來雖很瘋狂，但他仍選擇堅持上班，不會辭職。至於那筆巨額獎金，男子表示有很多想法，例如買房、環遊世界，幫助家人及朋友等。

男子中頭獎後翌日仍上班的做法，令許多網友表示震驚，「如果是我，奬金有他的十分之一，也馬上辭職不幹」、「人生苦短，都中年了，該在餘下時間享受生活」、「看來他的公司對他很好呢」、「好奇是他的同事知道他中了巨獎嗎？」