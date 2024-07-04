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紙本書不死 亞馬遜實體書銷量遠勝電子書

編譯陳律安
亞馬遜的紙本書銷量遠超電子書，有違眾人預期。（路透）
亞馬遜的紙本書銷量遠超電子書，有違眾人預期。（路透）

電商巨頭亞馬遜在1994年以販售實體書籍起家，如今這門事業依舊蓬勃發展，表現比電子書還優異，跌破眾人眼鏡。

Business Insider取得的詳盡內部數據，揭露了亞馬遜的書本事業的相關資訊，以及出版業的景況。亞馬遜在2022年前十個月，實體書籍與數位書籍（含電子書與有聲書）的商品銷售總額（GMS）為169億美元，等於每月書籍銷售額近17億美元，或每周約4億美元；光美國市場的整體書籍銷售額，便高達約95億美元。

在這169億美元當中，實體書籍銷售額衝破77億美元，遠高於電子書的約21億美元。這凸顯出在成立近30個年頭後，亞馬遜的起家事業仍蓬勃發展，也顯示實體書仍是受歡迎的閱讀方式，電子書反而未達成亞馬遜2007年發表電子書閱讀器Kindel時所擘畫的願景。

喬治華盛頓大學出版學程的助理教授華倫說：「紙本形式的書籍並未崩壞，許多人、含我在內，喜歡把書本握在手上和閱讀紙本書籍的感覺。」

紙本書與電子書的平均售價也有明顯落差，前者均價約為15美元，後者則落在4.5美元左右。

根據皮尤研究中心2022年的調查，美國紙本書的讀者數量仍遠多於電子書，65%的成人表示，在過去12個月內曾閱讀紙本書，只有30%曾拾起電子書。

華倫說，外界一度看好電子書的市占率能逼近八成，但這項預期並未實現，許多人仍偏好實體書籍。不過他也說，對許多出版商而言，數位書籍已成愈來愈重要的營收來源。

亞馬遜 華倫 電商

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