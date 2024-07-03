77餐廳入選 波蘭米其林大躍進 1間摘綠星

波蘭的米其林餐廳數量在2024年有77家餐廳，比2023年的49家大幅躍進。（取材自波蘭官方旅遊網站）

2024年米其林指南在波蘭公布77家餐廳，較2023年大幅躍進，其中包括九家新進榜必比登，與三家新獲一顆星，唯一一家二星餐廳蟬聯，另有一家餐廳以專注零廢料並使用當地農產品，而榮獲波蘭第一顆米其林綠星。

今年波蘭有77家餐廳榮獲米其林推薦，比2023年的49家大幅躍進；今年77家獲推薦餐廳中，包括16家獲必比登（Bib Gourmand）獎項，其中九家為新進榜，比2023年的六家更進一步；還有五家餐廳獲一星榮耀，其中三家是新成員，比2023年的兩家再登一階；在2023年首度獲得米其林二星的餐廳則繼續蟬聯。

2024年米其林指南推薦波蘭的餐廳家數，不論獲得必比登或是一星榮耀的餐廳幾乎均比去年大增。米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）說：「今年的指南反映了波蘭快速發展的餐飲品質和該國廚師的巨大天賦」。

位在克拉科夫（Cracow）的Bottiglieria 1881繼續蟬聯二星榮耀。它在2023年由一星晉升為二星，當時被評為喜歡在開放廚房前的桌子，看著廚師大玩烹調藝術的氛圍，以及例如「魚和豌豆」和「鄉村豬肉」等低調的菜名，掩蓋住每道菜的藝術性和層次感而聞名。

新獲獎一顆星的餐廳有華沙（Warsaw）的Rozbrat 20、克拉科夫以南約85公里的科斯賽力克（Kościelisko）村的吉翁特（Giewont），以及格但斯克（Gadansk）市第一家米其林星級餐廳Arco PacoPérez。

這次還有米其林首次授予位於格但斯克的波蘭餐廳Eliksir綠色星星。此獎項於2020年推出，旨在表彰致力於永續美食機構。

Rozbrat 20位於華沙市中心最大的公園皇家 御池公園（Łazienki）附近，他們將自己描述為是一個可以將客戶「帶到柏林早餐、倫敦午餐、華沙下午茶（podwieczorek）和巴黎晚餐氛圍」的地方。米其林寫道：「這是一個聰明的地方，前廳可以看到熟練廚師如何製作具有創意的複雜菜餚。」

位於波蘭北部最高建築奧利維亞之星33樓的Arco PacoPérez，則為客戶提供格但斯克和波羅的海景色。米其林指南中寫道：「這家餐廳的烹飪非常出色，以波蘭農產品為基礎，以西班牙風味為驅動，並吸收了一些義大利 影響。」Arco在Instagram上發表慶祝文寫道：「第一個米其林星星不僅是許多寶貴經驗的證明，更是迷人旅程的開始。」

第三家新星餐廳以波蘭塔特拉（Tatra）山脈的一座山峰命名吉翁特（Giewont），供應具有現代特色的波蘭美食。米其林指南寫道：「點菜時選取三項餐點（包括經典、時令或素食菜餚）一起提供，可以品嚐出廚房富有表現力並具有完美調味。」

與此同時，獲得波蘭第一顆米其林綠星的Eliksir位於格但斯克時髦的駐軍區（Garnizon）。它專門從事食物搭配，將菜餚與雞尾酒相結合的藝術，並專注於零廢料政策以及使用當地農產品。