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南韓「交通弱者席」幾乎成為老人專屬 引爆世代對立

綜合報導
首爾地鐵每節車廂兩端都設有「交通弱者席」，年長者以外的乘客很少主動使用。(中央社)
首爾地鐵每節車廂兩端都設有「交通弱者席」，年長者以外的乘客很少主動使用。(中央社)

大眾運輸博愛座存廢問題在台灣引起關注，南韓社會也有相同問題，「交通弱者席」幾乎成為老人專屬座位，引發世代對立；為孕婦設置的優先席也引起性別對立問題。

中央社報導，曾到南韓旅遊搭乘地鐵的民眾，應該不難發現年輕乘客有意避免坐特別座的傾向，即使車廂中沒有其他看起來需要利用特別座的乘客，位於車廂最兩端、以不同顏色座椅區分出的「交通弱者席」，以及另以粉紅色標示的禮讓孕婦座位鮮少有人利用。

據南韓「交通弱者移動便利促進法」，交通弱勢群體是指身心障礙者、高齡者、孕婦、帶著嬰幼兒出行者及幼兒等，為了生活需求外出交通可能遭遇不便的族群，患有傷病或帶著大件行李者也包含在內。

不過，南韓的交通弱者席施行至今，已經形成「老人專屬座位」的印象，即使車上有其他空位，部分長者仍會堅持要坐在交通弱者席，指責坐在交通弱者席上的年輕乘客「沒家教」；甚至以髒話辱罵、動粗，打著石膏的年輕人、身障者都難以倖免。久而久之，為了避免麻煩，許多乘客寧可讓座位空著，也不會主動去坐。

相反的，也有年長者抱怨「不好意思坐一般座位」，「好像搶了年輕人的位置一樣，總是要看人臉色」。南韓老人福祉中央會會長權泰燁接受媒體採訪時分析，「現在變成如果不是老人，就必須拿出自己是弱勢族群的證據，這代表社會的信賴關係已經崩塌」，這種觀念不僅引發年輕世代與年長世代的衝突，也讓年長族群開始受到反噬。

除了交通弱者席外，2013年底從首爾市開始普及至全國的禮讓孕婦座設立至今仍有不少反對意見。根據首爾交通公社去年公布的統計，當局每年至少會接到7000件以上關於禮讓孕婦座的投訴，平均每天超過20件。主要是對男性占用孕婦座時可能遭受側目、座位利用效率低等不滿。

有些意見認為，所謂「禮讓座」就是在沒有孕婦乘客的狀況下任何人都能使用，看到有需要的乘客再讓座即可；但有人認為，有些尚未顯懷的孕婦可能不好意思要求讓座，加上車上「低頭族」多，即使帶著孕婦標誌也可能不會被注意到，應該要空著座位讓孕婦可以安心使用。

幾乎等於限定女性使用的禮讓孕婦座，引起男性乘客的相對剝奪感。2021年曾有網友在推特上公開照片指出，在地鐵上發現禮讓孕婦座標誌上被貼了抗議貼紙，貼紙上寫著大大的「女性主義OUT」，下面以小字批評這種座位實際上就是「女性專用座」，煽動性別對立，強迫所有人都必須「禮讓」。此事引發社會討論。

首爾市自2013年底導入禮讓孕婦座，之後普及全韓國，但實施10年來仍有不少反對意...
首爾市自2013年底導入禮讓孕婦座，之後普及全韓國，但實施10年來仍有不少反對意見。(中央社)

南韓 地鐵 博愛座

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