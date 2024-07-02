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澳洲各州規定不同 墨爾本重視隱形需求 不讓座開罰

綜合報導
雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）火車每節車廂都設有兩個紅色的博愛座（Courtesy seat），這些座位與一般的藍色座位區分開來，設置於車廂出入口，方便需要的乘客進出。（中央社）
雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）火車每節車廂都設有兩個紅色的博愛座（Courtesy seat），這些座位與一般的藍色座位區分開來，設置於車廂出入口，方便需要的乘客進出。（中央社）

台灣因博愛座議題引發廣泛討論，澳洲公共運輸系統同樣設有博愛座或優先座，但各州規定不同。墨爾本所在的維多利亞州，若在需要時不讓座，可能會面臨罰款，州政府更提醒重視乘客的「隱形需求」。

中央社報導，在澳洲，雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）火車每節車廂都設有兩個紅色的博愛座（Courtesy seat），這些座位與一般的藍色座位區分開來，設置於車廂出入口，方便需要的乘客進出。座位上方貼有標示長者和孕婦的貼紙，博愛座旁的座位則設為輪椅區。

雙層列車 減少座位衝突

新州鐵路採用雙層列車設計，大多數乘客進入車廂後會前往上、下層座位區就坐，相較於出入口處的僅有8個座位，上、下層座椅眾多且空間寬敞。這樣的設計有效減少了衝突的可能性，方便行動不便、推嬰兒車或攜帶大型行李的乘客在車廂出入口附近休息。

儘管如此，無論在離峰還是尖峰時段，任何乘客都能自在地坐在博愛座上，不會引起不友善的眼光。「讓座」更多地出於自願的博愛精神而非強制義務。當明顯有需求的乘客出現時，大多數乘客都會主動讓座，無論是博愛座還是普通座位。有時在公車擁擠時，司機還會提醒乘客協助需要座位的人，確保車廂行駛時的安全。

一名雪梨居民向中央社表示：「無論是尖峰還是離峰，只要沒有更需要的乘客，任何人都可以坐博愛座，沒必要特別空出這個座位。但當有需要的人出現時，讓出博愛座是必須的。」

她對博愛座衝突不感到訝異，「我也曾經在雪梨看過類似的衝突，儘管不多見」，在尖峰時刻，博愛座上的人不一定會讓位給長者，普通座位則可能有乘客讓出座位，取決個人。

新州政府網站指出，「在公共運輸上，請將座位讓給更需要的人，包括長者、行動不便者、孕婦及帶著孩童的乘客。」新州對「不讓座」並沒有罰則，反而關注公共運輸中的各項不當行為，並設有罰則，包括亂丟垃圾、塗鴉、把腳放在座位上、在車廂內吸菸、喝酒、干擾其他乘客、堵住出入口等。火車內經常播放廣播提醒：「如果你將腳放在座位上，可能會被罰款。」

墨爾本所處的維多利亞州（Victoria）規定有所不同。如果坐在優先座（Priority seat）的乘客在受請求下未讓座給有特殊需求的乘客，可能會被罰款。

「您可能看不到他們需要」

維州公共運輸系統設有橘色或其他顏色的優先座，並貼有標誌提醒乘客：「在受請求下，這些座位必須讓出來提供特殊需求的乘客使用，否則將罰款」，這讓有特殊需求的乘客能自行決定是否坐優先座，而非由坐在優先座的乘客決定是否讓座。

維州政府網站中特別提醒民眾重視「隱形需求」，有些乘客的特殊需求可能很難被肉眼看到，「有時，您可能看不到他們需要優先座位的原因」。

博愛座 新州 澳洲

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