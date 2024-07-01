馬來西亞「喪屍版」宣導片 提醒裝睡族讓座

馬來西亞吉隆坡地鐵車廂設有博愛座，分別以英文與馬來文標示，並以白色的藍底圖案繪出需要讓座的人，包括身障受傷、年長者、抱小孩者、孕婦等。（中央社）

台灣博愛座 存廢爭論不休，在馬來西亞多年前為推動讓座文化，捷運 公司曾以另類手法推出「喪屍版」宣導片，提醒「裝睡族」讓座給更需要的人，吸引大眾注意。

中央社報導，馬來西亞首都吉隆坡有多條地鐵 路線，諸如輕快鐵LRT、單軌列車Monorail與捷運MRT等，這些地鐵在各節車廂內都設有博愛座，分別以英文與馬來文標示，並以白色的藍底圖案繪出需要讓座的人，包括身障受傷、年長者、抱小孩者、孕婦等。

大馬為鼓勵禮讓博愛座文化，吉隆坡快捷通（Rapid KL）公司2018年曾與網路電視台iflix合作，推出「喪屍版」的博愛座宣導影片。影片中一名喪屍孕婦步履蹣跚地走進地鐵車廂，發現一般座位已無空位，連博愛座也被喪屍青年坐滿，當眼神交會之際，這群喪屍青年仍裝睡不理。無位可坐的喪屍孕婦無奈望向鏡頭，這時影片打出提醒乘客不要在博愛座上「裝睡裝死」的字幕。

但是，影片接著出現另一個情境是當喪屍孕婦走進車廂，坐在博愛座的喪屍青年立即主動起身讓位，讓喪屍孕婦大力按讚。

多次帶團赴台的穆斯林導遊安妮莎日前表示，以她在吉隆坡搭乘地鐵的經驗，馬來西亞人多半富同情心，捷運族不論是否坐在博愛座，只要看到有行動不便、長者或孕婦都會主動讓位，不會發生所謂的霸占博愛座或吵架事件。

而且，馬來西亞地鐵系統都有服務人員主動協助行動不便、長者或孕婦，或引導進入地鐵車廂的博愛座，她說，大馬地鐵有以粉紅色標記的女性專用車廂，是非常貼心的設計，讓女性有足夠的安全感。

馬來西亞吉隆坡地鐵車廂除設有博愛座，也有女性專用車廂，讓女性有足夠的安全感。（中央社）

旅遊業者黃岳倫以多年帶團出國經驗認為，各國有不同的文化屬性，對博愛座使用方式有不同看法，甚或有的人對被主動讓位會感到不悅，「被讓位」似乎傳達「你是否認為我老了走不動」訊息，但普遍來說看到孕婦都會主動讓位。

黃岳倫指出，吉隆坡地鐵的博愛座，標註了需要讓座的人士圖示，多年前的「喪屍版」宣導影片，就提醒乘客如疲勞或身體不適時可以坐博愛座，但如果遇孕婦等更需要博愛座的人就應該讓座。