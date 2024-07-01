巴黎地鐵亂讓座 銀髮族不服老反而不開心

巴黎地鐵也有保留座，但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了貼紙，盼禮讓座位給身障、無法站立、抱小孩、年邁者和孕婦。(中央社)

大眾運輸上的博愛座 有時會發生讓位爭議，日前台灣捷運發生女子被強逼讓出博愛座後撞柱事件，近日又有年長者要求乘客讓博愛座，被拒絕後竟用雙掌合擊對方頭部。巴黎地鐵 的「優先席」只在特定區域上方貼了「請禮讓我們」的標誌貼紙。一般而言，所有座位都可是優先席。

優先席給9種有需求者

中央社報導，據巴黎大眾運輸公司官網，優先席是保留給9種有需求者。排序第一的是退伍或傷殘士兵，接著是視障者、身心障礙勞工 、站立困難的不適民眾。

排序第五的則是孕婦，接續為帶4歲以下幼童者、沒有明確站立困難的不適民眾、持有站立困難卡者。而優先順序最末者，則是75歲以上長者。

換言之，滿頭白髮但年邁力壯的長者，其優先序位是絕對是在顯然站立困難的不適民眾之後。

巴黎地鐵以擁擠聞名，尖峰時期必定滿座，民眾看到位子會毫不猶豫地選擇坐下。若出現明顯需要位子的人，例如手拄拐杖、步履蹣跚的長者、孕婦、抱嬰兒者、身障人士等，大多人都會主動讓位，無論該座位旁是否有「優先席」貼紙。

對於顯然有需求者還好辦，但「75歲以上長者」，就比較棘手了。一般而言，法國銀髮族多不服老，每天健行慢跑、生活充實忙碌，將自己打扮得體面亮麗的7旬以上長者比比皆是，更不喜歡隨意被貼上「老」、「孱弱」等標籤。

網路媒體Slate一篇文章就分析為何法國年長者面對「突如其來」的讓座，大多會顯得無所適從，甚至不開心。

有需要座位 可優雅詢問

62歲的大學教授埃爾維就表示，第一次在輕軌上遇讓座時他大受震驚，脫口而出：「天啊，我又不老」。他說，「當知道他人眼中的我們看來脆弱時，這可不是好消息」。

知名新聞工作者畢佛也曾講到類似經驗：「有天在地鐵上，第一次有人起身讓位給我，我差點給了她一巴掌」。

因此，絕大多數的法國人在地鐵上，只會選擇讓座給明顯孱弱、站立困難的人；一位行走正常的銀髮族，通常不會也不願被年輕人讓位。

換言之，隱性需求者，或渴望坐下的長輩是很難獲得主動讓位的，這時可以開口禮貌詢問：「不好意思，我站不太住，能讓給我坐嗎？」通常被詢問者會同意讓位，但對方也有權拒絕，位子還很多，再問下一個人就是了。

如Slate報導所寫，在法國，讓位給看來較年長的人，等於間接將他歸類為需要協助的人，彷彿怕對方沒有能力站穩，也難怪會造成部分長者「自尊打擊」的內心小劇場上演。

若來法國，不須戰戰兢兢盯著誰有需要座位，也不必急著禮讓年長者，很可能他們不會領情。另一方面，為他人起身並非義務，而是體諒與善意，若有需要座位，優雅詢問即可。