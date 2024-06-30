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迪士尼房客行李失蹤 竟是因為「太相信魔法」

編譯潘勛／綜合報導
有一戶迪士尼遊客以為使用迪士尼「魔法快遞」，自己行李即使留在自家門口，都會自動送到客房。圖為迪士尼度假村示意圖，非新聞當事者。(路透)
有一戶迪士尼遊客以為使用迪士尼「魔法快遞」，自己行李即使留在自家門口，都會自動送到客房。圖為迪士尼度假村示意圖，非新聞當事者。(路透)

有人在TikTok上提問前迪士尼員工，他們在迪士尼工作時，遇過客人最瞎的問題是什麼。用戶@ohanainorlando提到，曾有一個住進迪士尼度假村的家庭問她，他們使用了迪士尼「魔法快遞」(Magical Express)服務了，怎麼入住幾個小時了，行李還沒送到，追問之下才曉得鬧了個大烏龍。

紐約郵報(New York Post)報導，迪士尼的「魔法快遞」，指的是迪士尼世界度假飯店，與奧蘭多國際機場之間的巴士運輸，這項服務在2021年底已經停止了。

當時入住的家庭表示遲遲沒收到行李，飯店員工在整個運輸系統裡查找，始終找不到那批行李，最後只好問客人，最後看到行李是在什麼地方，結果答案叫他們十分錯愕。

@ohanainorlando說，他們說，他們把行李留在屋外的走廊上，因為他們認為服務是「魔法的」，自然會有人來取件，再把行李送到他們租住的客房內，「彷彿世上真有魔法巴士跑遍全球，收取遊客行李，再送到迪士尼世界似的。」

影片發布後，網友不禁嘖嘖稱奇，「我真不敢相信，他們居然有辦法由自家找到前往機場的路」、「我只想知道，這些人居然住得起迪士尼飯店，小民實在辦不到啊」、「我真不懂，怎麼有人那麼沒腦子，還能活這麼久？」

另位迪士尼前員工表示，自己是度假村櫃台經理，這件事100%不是個案，這類客戶真的存在。

紐約郵報也幽默表示，迪士尼或許是世上魔法最強的地方，但遊客還沒住進去，魔法不會開始施展。

迪士尼 TikTok

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