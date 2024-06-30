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紅頭巾女工吸菸「違反禁令」 新加坡壁畫引爭議

編譯中心／綜合報導
在新加坡牛車水，由美國藝術家鄧斯頓所繪的壁畫展示一名綁著紅頭巾的年輕女子手拿香菸，近日引發討論、成為媒體報導焦點。（中央社）
在新加坡牛車水，由美國藝術家鄧斯頓所繪的壁畫展示一名綁著紅頭巾的年輕女子手拿香菸，近日引發討論、成為媒體報導焦點。（中央社）

一幅綁著紅頭巾的女子吸菸的壁畫近日在新加坡引發爭議，市區重建局先前以不符禁菸政策為由，要求修改，後來改口重新評估。創作者表示，沒想到會引發討論，希望能保存壁畫原貌。

牛車水是新加坡著名的唐人街，每天吸引大批遊客造訪，近日位於橋南路（South Bridge Road）的壁畫「歇息中的紅頭巾」（Samsui Women At Rest）成為媒體報導焦點。這幅由美國藝術家鄧斯頓（Sean Dunston）所繪的壁畫，展示一名綁著紅頭巾的年輕女子手拿香菸，點燃的香菸發出煙霧，向上飄散。「紅頭巾」泛指20世紀初期在新加坡從事建築領域等工作的女性移工。

中央社引述新加坡媒體報導，依照規定，在受保護的建築物設計壁畫須先提交業主和市區重建局批准才能開始繪畫。市區重建局先前表示，壁畫沒有事先獲批准，且畫中人物吸菸舉止與禁菸政策不符，因而要求移除壁畫上的香菸。但在考量近期民眾反應後，市區重建局決定重新評估對壁畫的立場。

報導說，許多民眾對壁畫展示女子吸菸不覺得有何不妥，也有受訪者認為畫作內容蘊含歷史背景。

旅居新加坡15年的畫家鄧斯頓受訪時表示，他讀過很多檔案圖片及系列作品，沒有想到這幅壁畫會引發這麼大的討論，希望能保存壁畫原貌，畫中是一個年輕女子，在勞累之餘愜意坐著休息，享受片刻放鬆與寧靜。

中央社記者走訪壁畫所在地，不少民眾及外國遊客拿起手機與壁畫合影，就讀新加坡國立大學的小恩表示，她認為呈現歷史面貌的藝術表現相當正常，這是一幅美麗畫作，若是不經意路過，不會覺得它有任何衝突之處。

散步途中停下腳步拍照的新加坡人王先生說，壁畫是一種述說故事的方式，每個人有不同看法很正常。

在新加坡牛車水，由藝術家鄧斯頓（圖）所繪的壁畫展示一名綁著紅頭巾的年輕女子手拿香...
在新加坡牛車水，由藝術家鄧斯頓（圖）所繪的壁畫展示一名綁著紅頭巾的年輕女子手拿香菸，近日引發討論，他表示希望能保存壁畫的原貌。（中央社）

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