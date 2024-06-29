清爽少年變肥肉大叔 她PO丈夫對比照「根本詐欺」

一位日本網友分享自己結婚前後對比照，被妻子說是詐欺。（取材自X＠lamei_youtube）

俗話說「歲月是一把殺豬刀」，隨著人年紀的增長，如果不好好重視身材保養，那麼到了一定的年齡，外貌很快就會在短期間內徹底走樣。近來一位日本 網友，就分享了這樣的慘劇。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友近來表示，他最近被妻子抱怨說是「詐欺 師」，並且貼出兩張照片。其中一張是他在和妻子剛交往時拍的，另一張則是12年後的現在。而這12年來，他從一位外表清爽的少年，變為滿臉橫肉的大叔，如果不特別明講，幾乎認不出是同一個人。

其實這位網友的弟弟，是日本現役男星神村優吉。和弟弟留著相同基因的他，本身也有著183公分高的好身材和俊俏臉龐。不過他食慾旺盛，中學時期就曾經飆到90公斤重，後來有刻意減重 ，和妻子交往時為75公斤。現在則又復胖，回到了110公斤，就成了照片中的樣子。

網友們紛紛笑稱「這是詐欺無誤」、「這12年到底發生了什麼事」、「胖個30公斤就變這樣了」、「應該要回『還不是妳做的飯太好吃了』」、「這是幸福肥吧」、「劣化得也太嚴重」、「有億點點誤差而已」、「不也挺好的嗎，代表過得很幸福」、「有點擔心血糖，希望能為了家人保重身體」。