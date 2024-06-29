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搭郵艇放煙火把森林燒了 希臘13人下場慘

綜合報導
希臘赫德拉島森林大火被疑是遊艇施放煙火引發，有關當局逮捕遊艇船員和乘客共13人。（歐新社）
希臘赫德拉島森林大火被疑是遊艇施放煙火引發，有關當局逮捕遊艇船員和乘客共13人。（歐新社）

希臘赫德拉島（Hydra）日前發生森林大火，經調查後發現，這場火災疑為有人從郵艇施放煙火而引發，有關當局在22日動手逮捕郵艇上的船員和乘客共13人。

路透報導，消防人員將火勢控制住後，發現赫德拉島上位在偏遠比斯蒂（Bisti）地區的唯一一片松樹林，已被燒毀了一部分。

消防部門發布聲明說，遭逮捕的這13人將向檢方報到。聲明中並未公布船名或這13人的姓名。

熟悉內情的一名官員表示，「有多人指控這起森林大火，是因郵艇先前在晚間施放煙火而起」。

這名官員表示，這群人是在雅典（Athens）地區的碼頭被捕。

位在雅典西南方的赫德拉島坐落薩羅尼克灣（Saronic Gulf），是廣受外籍訪客和搭郵艇出遊人士喜愛的景點。

在強風助長野火的情況下，希臘消防人員力抗島嶼上和希臘大陸南端的數十處野火。

中央社引述法新社報導，赫德拉島市長對這場大火表達「憤怒」，並矢言對肇事者採取法律行動。

希臘目前正面臨著全新的致命野火季，當局已加重縱火罪刑責作為因應之道，肇事者如今面臨最重20年牢獄之災和最高20萬歐元（約21萬美元）罰款。

希臘赫德拉島森林大火被疑是遊艇施放煙火引發。（路透）
希臘赫德拉島森林大火被疑是遊艇施放煙火引發。（路透）

縱火

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