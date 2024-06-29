奪命健身房 印尼女跑步機上跌倒…摔出窗墜3樓亡

印尼一間健身房日前一名女子使用跑步機時，失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，墜落3樓後送醫不治。（影片截圖）

隨著健身風氣興起，不少人都會安排時間上健身房鍛鍊身體以保持體態。印尼 一名22歲女子日前到健身房使用跑步機時，疑似跑久身體累了，突然失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，「倒栽蔥」墜落3樓殞命，目前警方正在追查釐清健身房是否存在疏忽行為。

根據外媒報導，這起事件發生在印尼西加里曼丹省（Kalimantan Barat）坤甸市（Kota Pontianak），日前一名22歲女子與男友、其他家人一同到健身房運動，原本男友想邀她在2樓健身，但她想在3樓跑步，於是在3樓的跑步機跑了約30分鐘。

期間女子一度放慢跑步速度，改成在跑帶上快走，身體卻被不斷捲動的跑帶往後推送，最後跌倒摔向後方，從後方開著的窗口墜落。

女子摔下1樓後被緊急送醫，最終因頭部失血，加上身體多處受傷，而宣告不治。驗屍結果顯示，她的臉部、身體多處瘀傷，頭部有撕裂傷。警方調查發現，該健身房的窗戶與跑步機之間的距離只有短短60公分，地板到窗戶底部的高度約30公分，而窗戶的寬度為90公分，確實很容易發生摔出窗戶的意外。另外，健身房其實有張貼禁止打開窗戶的警告貼紙，但已毀損，因此改把警告標語寫在玻璃上。