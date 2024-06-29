我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

奪命健身房 印尼女跑步機上跌倒…摔出窗墜3樓亡

聯合新聞網
印尼一間健身房日前一名女子使用跑步機時，失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，墜落3樓後送醫不治。（影片截圖）
印尼一間健身房日前一名女子使用跑步機時，失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，墜落3樓後送醫不治。（影片截圖）

隨著健身風氣興起，不少人都會安排時間上健身房鍛鍊身體以保持體態。印尼一名22歲女子日前到健身房使用跑步機時，疑似跑久身體累了，突然失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，「倒栽蔥」墜落3樓殞命，目前警方正在追查釐清健身房是否存在疏忽行為。

根據外媒報導，這起事件發生在印尼西加里曼丹省（Kalimantan Barat）坤甸市（Kota Pontianak），日前一名22歲女子與男友、其他家人一同到健身房運動，原本男友想邀她在2樓健身，但她想在3樓跑步，於是在3樓的跑步機跑了約30分鐘。

期間女子一度放慢跑步速度，改成在跑帶上快走，身體卻被不斷捲動的跑帶往後推送，最後跌倒摔向後方，從後方開著的窗口墜落。

女子摔下1樓後被緊急送醫，最終因頭部失血，加上身體多處受傷，而宣告不治。驗屍結果顯示，她的臉部、身體多處瘀傷，頭部有撕裂傷。警方調查發現，該健身房的窗戶與跑步機之間的距離只有短短60公分，地板到窗戶底部的高度約30公分，而窗戶的寬度為90公分，確實很容易發生摔出窗戶的意外。另外，健身房其實有張貼禁止打開窗戶的警告貼紙，但已毀損，因此改把警告標語寫在玻璃上。

照理說，健身房是禁止打開窗戶的，且值班教練有職責監督會員的運動安全，並檢查窗戶是否確實關閉。目前該健身房已經被迫暫停營運，當地警方正調查健身房是否存在營運疏失。

印尼一間健身房日前一名女子使用跑步機時，失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，墜落3...
印尼一間健身房日前一名女子使用跑步機時，失足被持續捲動的跑帶向後推出窗外，墜落3樓後送醫不治。（影片截圖）

印尼

上一則

不滿美在歐亞部署 普亭放話：俄應生產遭禁飛彈

下一則

岸田文雄上任滿1000天 二戰後日本首相第8人

延伸閱讀

房車旅行熱 營地建網球場、健身房、水療中心搶客

房車旅行熱 營地建網球場、健身房、水療中心搶客
印尼10月政權交接 學者：普拉伯沃恐更強硬捍衛主權

印尼10月政權交接 學者：普拉伯沃恐更強硬捍衛主權
印尼網友批泰國允同婚 同運團體：盼思考性平議題

印尼網友批泰國允同婚 同運團體：盼思考性平議題
南韓健身房禁「大媽」入內 還列8大判定標準

南韓健身房禁「大媽」入內 還列8大判定標準

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作