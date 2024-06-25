我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

巴西富豪遠走他鄉尋求好生活 美國、葡萄牙為首選

中央社聖保羅24日專電
圖為巴西聖保羅。(路透)
圖為巴西聖保羅。(路透)

根據英國恒理環球顧問事務所的報告，巴西在超級富豪移民最多的國家中排名第6，為尋求更好的生活，今年預計有800名百萬富翁將離開巴西，並移入最主要的美國和葡萄牙等國。

巴西新聞網站Money Times 24日報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）預測今年全球將有12萬8000名百萬富翁移居海外，超過去年的12萬人紀錄，原因包括地緣政治緊張局勢、經濟不確定性和社會動蕩等。

恒理環球私人客戶小組主管沃萊克（Dominic Volek）說明，百萬富翁大規模移民，標誌著全球格局和財富權力的構造板塊發生深刻轉變，對他們正在離開的國家或成為他們新移入的國家未來軌跡產生深遠影響。

恒理環球預測今年將有1萬5200名中國百萬富翁移居海外，超過去年的1萬3800人，主要是受到經濟衰退、政治壓力等因素影響。

除中國和巴西外，英國、印度、韓國和俄羅斯的百萬富翁也掀起出走潮。

例如英國在2020年正式退出歐盟後，便開始出現中上階層人士外流現象，而英國選舉引發的政治原因是離開的原因之一。

報告指出，2013年至2023年間，巴西的百萬富翁人數減少28%，僅次於奈及利亞減少45%。越南和中國是百萬富翁成長最快的國家，分別達98%和92%。

目前，巴西有8萬2400人持有至少百萬美元流動資產，其中25人的資產超過10億美元。美國和葡萄牙是巴西富豪移民最主要的目的地。

如同巴西，越南、南非和奈及利亞等其他發展中國家富豪外流的原因，主要是尋求更好的生活方式、更安全的環境以及獲得更高品質的健康和教育服務。

與此同時，阿拉伯聯合大公國連續第3年成為最多百萬富翁前往的國家，去年達6700人，零所得稅、黃金簽證、奢華的生活方式和戰略位置等因素，是吸引外國富豪湧向阿聯的主要原因。

財富調查公司新世界財富（New World Wealth）主管阿莫爾斯（Andrew Amoils）說明，百萬富翁移民是外匯收入的重要來源，因為他們在移居一個國家時往往也會將部分資產轉移到目的地。

此外，約20%至60%的富翁移民是可能在新國家開展新業務的企業家和公司創始人，並在當地創造就業機會。

巴西 移民 越南

上一則

埃及考古隊發現33座古希臘羅馬時期家族墓葬

下一則

從英國飛克羅埃西亞 機上睡2小時後醒來… 旁人1句話他大笑

延伸閱讀

英格蘭高溫恐達攝氏30度 衛生局發布黃燈健康警示

英格蘭高溫恐達攝氏30度 衛生局發布黃燈健康警示
川普：無證客都是狠人 應組移民格鬥聯盟

川普：無證客都是狠人 應組移民格鬥聯盟
乾旱減少降雨 巴西大沼澤火災遽增974%

乾旱減少降雨 巴西大沼澤火災遽增974%
墮胎等於殺人判20年 巴西嚴苛新法被認違背全球趨勢

墮胎等於殺人判20年 巴西嚴苛新法被認違背全球趨勢

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫