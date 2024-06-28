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愛驢失蹤5年現身鹿群 加州飼主決讓牠自由、過最棒驢生

編譯周辰陽
登山客拍到一頭驢子跟一群野生麋鹿在一起。（視頻截圖）
登山客拍到一頭驢子跟一群野生麋鹿在一起。（視頻截圖）

美國加州奧本（Auburn）一對夫婦飼養的寵物驢「迪索」（Diesel）五年前逃脫，但一名登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起。這對夫婦堅信，登山客拍到的驢子就是迪索，並且一直「過著最好的生活」。

BBC報導，這對夫婦是泰芮與戴夫•德魯里（Terrie & Dave Drewry）。迪索2019年跟著戴夫在加州清水湖（Clear Lake）附近徒步旅行時，受到驚嚇後跑了，志工搜尋好幾個星期但毫無結果，最後一次目擊到迪索則是幾個月後的一張野外監視器照片。

泰芮告訴美國CBS新聞：「我們最終有點放棄了，只是不曉得他的蹤跡」。

一名登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起，這對夫婦堅信這頭驢子就是他...
一名登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起，這對夫婦堅信這頭驢子就是他們的寵物。示意圖。（路透 ）

直到今年6月初，登山客芬奈爾（Max Fennell ）看到麋鹿群，形容跟牠們在一起的那頭驢子「快樂又健康」，並將自己錄下的影像上傳到IG。泰芮則告訴記者：「太神奇了，就好像，我的天哪。我們終於看到他了，終於知道他沒事，牠正過著自己最好的生活，快樂、健康，就是鬆了口氣」。

芬奈爾看到麋鹿群的地點距離迪索一開始失蹤之處只有幾英里，而且當地是一個沒有野驢的區域。泰芮說，「兩種完全不同的動物，但是他們學會相處，成為彼此的家人」。

自迪索失蹤後，泰芮與戴夫已經收養新的驢子，沒打算設法抓回迪索；夫婦倆對迪索的平安感到如釋重負，已決定讓牠作為一頭「野驢子」（wild burro），跟著新的家庭自由流浪。泰芮表示，迪索大約8歲，而驢子可以活上長達40年，「要抓住他幾乎不可能，他現在真的是一頭野驢子，就在外面做著牠想做的事情」。

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