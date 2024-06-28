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男友不載她去機場 紐西蘭女子控告違反「口頭契約」

徐榆涵
紐西蘭一名女子將交往多年的男友告上法院，理由是沒有載女子去機場，違反「口頭契約」。圖為機場示意圖。（路透）
紐西蘭一名女子將交往多年的男友告上法院，理由是沒有載女子去機場，違反「口頭契約」。圖為機場示意圖。（路透）

紐西蘭一名女子將交往多年的男友告上法院，理由是沒有載女子去機場，違反「口頭契約」，導致她錯過航班，被迫延後一天出發。

衛報報導，該名女子向紐西蘭爭議法庭說，她與男友在一起6年半，直到近日兩人出現分歧。

根據日前發布的法庭命令，該名女子原定安排與友人們參加一場音樂會，她的男友口頭同意要送她去機場並留在家照顧女方的兩隻狗。

直到出發前一天，女子發訊息給男友，要求他當日上午10時至10時10分間來接她，但始終等不到人，導致她錯過航班。

該女子說，她因此多了許多額外花費，包括第二天的交通費、前往機場的接駁車費以及寵物旅館費。聲稱兩人訂下口頭契約，男友答應帶她去機場並照顧她的狗，並指「男友喜歡住在她家」。

但法院仲裁員考伊表示，要使協議具有可執行性，就需要有建立「具有法律約束力關係」的意圖。

她說，合作夥伴、朋友和同事做出的社交安排，通常都不太可能具有法律约束力，除非各方採取一些行動表明他們將受到承諾的約束。

根據命令，女子男友發送一封電子郵件，表示他不會參加法庭聽證會，也未接聽法庭仲裁員的後續電話。女方索賠也遭駁回。

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