日工作18小時只給9元 英首富家族剝削印傭 4人遭判刑

英國首富辛杜佳家族成員阿傑和妻子娜姆拉塔，因剝削幫傭遭判刑。(歐新社)

英國首富辛杜佳（Hinduja）家族四名成員，因剝削工人，將工人從印度 帶到瑞士日內瓦別墅工作每日超過18小時，3名印度移工每天工作18小時，日薪卻只有7英鎊(約9美元)，不及瑞士法律規定的十分之一，也不及這家人花在狗身上的費用，瑞士法院形容他們「自私」，判處4年到4年半有期徒刑。

英國BBC等報導，被告包括在印度出生的普拉卡什（Prakash Hinduja）、妻子卡茉（Kamal Hinduja ）以及他們的兒子阿傑（Ajay Hinduja）和媳婦娜姆拉塔（Namrata Hinduja）。上述判決結果震驚了這個家族，英國泰晤士報估計，辛杜佳家族財富達370億英鎊(約475億美元)。

3名印度移工指控，每天工作18小時，但日薪只有7英鎊，不及瑞士法律規定的十分之一，還稱辛杜佳家族沒收他們的護照，且很少允許他們離開位於日內瓦富裕社區科洛尼（Cologny）的豪宅。

法院審判期間，檢方指稱這一家人花在狗身上的費用比花在幫傭身上還多。

辯方則主張這些員工獲得充足的福利且未被孤立，可以自由離開別墅。辯護律師還聲稱員工們「很感謝辛杜佳家族為他們提供更好的生活」。

瑞士法院判定辛杜佳家族剝削和非法就業 罪名成立，4人被判處4個月至4年半有期徒刑。至於更嚴重的人口販運罪名，獲判不成立。

被告律師表示會提出上訴，「抗爭到底」。

報導稱，辛杜佳集團跨足石油 和天然氣、銀行和醫療保健等領域，業務遍及38個國家，擁有約20萬名員工，家族資產估達370億英鎊。(綜合報導)