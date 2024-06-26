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開豪車、買珠寶…泰國僧侶高調炫富惹議

綜合報導
泰國僧侶高調炫富買卡地亞鑽石手鐲。(取材自臉書)
泰國僧侶高調炫富買卡地亞鑽石手鐲。(取材自臉書)

泰國一名僧侶在社群網站高調炫耀自己的奢華生活，不僅曬出自己花費18.5萬泰銖(約5349美元)購入的卡地亞鑽石手環，還上傳自己手持兩台蘋果手機的炫富照，引發網友熱議。

泰國僧侶開名車去看醫生。(取材自臉書)
泰國僧侶開名車去看醫生。(取材自臉書)

泰國英文報The Thaiger報導，一名在泰國曼谷市中心知名寺廟擔任秘書的僧侶，多次在個人社群誇張炫富，包括開名車去看醫生、坐在咖啡廳內同時使用兩台iPhone Pro手機等。

令人震驚的是，這位僧侶還曬出了他以18.5萬泰銖購入的卡地亞鑽石手環，還附上收據炫耀。這一舉動立刻引來大批網友的強烈反應，紛紛留言諷刺。

「感謝信眾認真賺錢捐贈」，有網友這樣調侃，直指僧侶享受奢華生活的背後，是廣大信徒的辛勤捐款；另一名網友則嘲諷道，「捐款那麼多，買點東西算不了什麼」，暗諷僧侶揮霍無度；更有甚者表示，「好想換工作」，意指僧侶這樣的生活令人艷羨。

泰國著名寺廟僧侶拿著2部iPhone Pro，閒坐咖啡廳被拍到。(取材自臉書)
泰國著名寺廟僧侶拿著2部iPhone Pro，閒坐咖啡廳被拍到。(取材自臉書)

有人批評這位僧侶已經違反佛教教義，認為僧侶應該以身作則，維持勤儉樸實的生活方式；不過也有人主張，每個人都有隱私權及個人的選擇，僧侶的消費行為不應受到民眾監督。

這起事件無疑揭開了現代社會中宗教人員奢華生活的冰山一角，也引發了人們對佛教僧侶生活方式的深思。

泰國僧侶上傳吃火鍋的照片。(取材自臉書)
泰國僧侶上傳吃火鍋的照片。(取材自臉書)

華生 泰國 社群網站

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