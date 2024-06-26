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廣島發現影像 口譯員：日本被爆者1964年訪美 奧本海默流淚致歉

綜合報導
被稱為「原子彈之父」的奧本海默，二戰結束19年後曾在美國與原子彈爆炸受害者會面。 （取材自維基百科）
被稱為「原子彈之父」的奧本海默，二戰結束19年後曾在美國與原子彈爆炸受害者會面。 （取材自維基百科）

主導研發被稱為「原子彈之父」的奧本海默（Julius Robert Oppenheimer），二戰結束19年後曾經在美國與原子彈爆炸受害者會面。一段在日本廣島市被發現的影像顯示，在場口譯人員回憶奧本海默當時曾「流淚致歉」。

日本放送協會（NHK）報導，據說奧本海默在得知原子彈爆炸慘狀後十分苦惱，但他1960年訪日時，並沒有造訪原爆地。

「被爆者」（原子彈轟炸受害者）等人為述說原爆情況，1964年前往美國訪問時，浦田曜子（浦田為婚前姓氏）以口譯人員身分同行。這次發現的影像資料留存在廣島市的一個非營利組織內，記錄了浦田曜子在2015年回憶這段過程所述內容。

有關廣島被爆者、物理學家庄野直美等人私下與奧本海默見面時的樣子，浦田曜子說：「在進入研究所的房間時，奧本海默不停流淚說『對不起、對不起、對不起』，真的就是一直在道歉。」

這場被爆者與奧本海默的會面，庄野之後也曾利用不同管道說明，「博士跟我說『我不想談論廣島與長崎的事，還請原諒』，我可以深刻感受到他身上背負的重擔」。

研究核武器討論歷史等的美國芝加哥帝博大學（DePaul University）教授宮本有紀（音譯）表示，很驚訝奧本海默曾實際跟被爆者會面並致歉，被爆者直接聽到具有非常重大意義。

宮本說，被爆者希望的是奧本海默可以在言語上負起責任，朝廢除核武器前進，但奧本海默在會面後並沒有這樣的行動，「應該理解為是留給我們的課題」。

浦田曜子嫁給德國籍丈夫後改姓TEICHLER。據她丈夫所言，浦田曜子除曾擔任1964年東京奧運口譯工作，在移居德國後，也曾在國際會議上擔任口譯。

2015年浦田曜子在廣島市說明上述內容的四年後，在2019年辭世。

而曾跟奧本海默會面的庄野直美，當年在原子彈投下後為確認家人安危，進入廣島市內後遭受轟炸。庄野專精理論物理學，曾任廣島女學院大學教授等職務，2012年時以86歲高齡離世。

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