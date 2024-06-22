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乾旱減少降雨 巴西大沼澤火災遽增974%

中央社聖保羅21日專電
巴西大沼澤（Pantanal）因乾旱遭受森林火災威脅。(路透)
巴西大沼澤（Pantanal）因乾旱遭受森林火災威脅。(路透)

巴西大沼澤（Pantanal）今年再次因乾旱遭受森林火災的威脅，根據巴西國家太空署（INPE）的數據，從1月到6月，大沼澤發生的火災比去年同期增加974%。

馬托格羅索聯邦大學（UFMT）濕地生態與植被專家古尼雅（Cátia Nunes da Cunha）今天表示，大沼澤生物群系的火災主要受到乾旱減少降雨以及人類行為的影響；大西洋溫度升高和聖嬰現象（El Niño）也可能改變當地的氣候條件。

古尼雅指出，過去大沼澤在旱季和雨季的交替中平衡生存，但隨著雨季越來越短，旱季越來越長，平衡被打破，極端高溫事件的發生率和強度都在持續增加。

巴西新聞網站O Povo報導，自2020年以來，大沼澤火災增加不僅與自然原因有關，城市人口稠密和人為干預日益增加，以及氣候變化導致氣溫升高，都促成當地令人擔憂的緊急狀態。

當地居民已再次感受到火災的影響。本月稍早，大沼澤地區科倫巴市（Corumbá）一所學校由於大火逼近和周圍濃煙籠罩，必須暫時停課，學童被迫撤離。

負責救火的是科倫巴市居民組成的義消，一年有一半的時間，他們會在當地學校進行防火教育宣導，其餘時間投入到滅火救援工作。

大沼澤地區也容易在暴雨期間因閃電引起火災，生物群系本身原可適應自然火災並循環恢復，但人類行為阻礙這種恢復。里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）氣象研究員利波納蒂（Renata Libonati）的報告指出，人為引起的火災約占84%。

根據巴西生物多樣性保護研究所（ICMBio）的數據，大沼澤正在經歷比2020年更嚴重的乾旱，火災數量增加外，當地主要河流巴拉圭河（Paraguay River）水位也比平均低2公尺。

5月13日，巴西國家水利管理局宣布巴拉圭水文區（包括大沼澤）出現嚴重缺水情況。古尼雅表示，大沼澤的乾旱情況加劇了火災，就算沒有發生火災的農場也得應對乾旱垂死的植被，因為乾燥的植被是傳播火勢的天然燃料。

6月5日，巴西政府成立應對國家森林火災危機辦公室，特別是針對大沼澤和亞馬遜雨林，為救火行動提供資源，並制定預防、打擊和綜合管理火災優先區域。

古尼雅指出，森林火災對大沼澤動物的直接影響是造成傷亡，間接效應則是缺水或食物，救火行動必須包括對這些動物的保護措施。

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