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盜用照片引殺機 北海道女高中生遭不良少女推入河中淹死

世界新聞網／輯
北海道一位少女遭人推入河中淹死。日本河川示意圖，非新聞當事者。(路透)
北海道一位少女遭人推入河中淹死。日本河川示意圖，非新聞當事者。(路透)

日本近來發生一起殺人事件。一位北海道留萌市的17歲女學生村山月，屍體在旭川市石狩川的下游被發現。日本警方調查後，認為21歲女子內田梨瑚兇嫌重大，逮捕內田、另一位19歲女性及一對16歲男女。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，村山在4月時下落不明，經過一個月左右的調查，5月下旬才發現她的遺體。推測她應該是在旭川市的景點「神居古潭」，被兇手從橋上推落，最後在河中淹死。

報導指出，村山生前疑似擅自盜用內田的照片，引起內田不滿。兩人透過社交軟體聯絡後，村山曾經開出用電子支付10萬日幣（約相當於美金630元）作為和解條件，但似乎不被接受。內田將村山叫到留萌市的道路休息站談判，並把村山押上車，帶到了案發地點。

兇嫌內田在中學時期，曾經是籃球隊的隊長，個性算是外向。另一方面，她也有著碰到不合的人，就會死咬對方不放的性格。而內田在偵訊時，確實承認自己不滿村山的態度，可能成為動機之一。

內田的父母都是有正常工作的人，但她在成年前就曾有過吸煙、飲酒等等脫序行為，高中也沒唸完而輟學，是在地有名的不良少女。她和原生家庭的關係似乎處得不太好，這次事件的幾名共犯，被她視為家人一樣，其他人也把她當大姊頭，沒想到最終卻犯下如此駭人的案件。

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