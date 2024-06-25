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「維尼」擋子彈 黑幫闖家掃射 瑞典2歲女童槍下生還

綜合報導
瑞典去年發生一起滅門槍擊案，一名2歲女童抱著的小熊維尼娃娃阻擋了子彈，奇蹟生還。（取材自瑞典警方）
瑞典去年發生一起滅門槍擊案，一名2歲女童抱著的小熊維尼娃娃阻擋了子彈，奇蹟生還。（取材自瑞典警方）

瑞典近日審理一樁去年發生的槍擊案，一名16歲青少年闖入民宅射殺一家四口，父親身亡、母親與2歲小女兒中彈，萬幸的是小女兒抱著的小熊維尼玩偶擋住子彈，減緩傷勢，在另一間房間睡覺的5歲大女兒則逃過一劫。兇手隔日又在他處殺害2名婦女，被捕後表示他認錯目標，前一天的攻擊是誤傷。

根據「每日郵報」報導，瑞典近日開庭審理一樁去年10月的槍擊慘案。一名16歲青少年闖入斯德哥爾摩一處民宅，持槍射殺睡在沙發上的父親，槍響驚動樓上的母親與2歲小女兒，他們的尖叫聲引來兇手上樓朝他們掃射，其中一發子彈擊中母親的肝臟，造成重傷。負責該案的律師麗貝卡．劉易斯（Rebecka Lewis）表示，「如果子彈擊中她（指母親）的脊椎，她離死亡或全身癱瘓只有幾毫米的距離」。2歲小女兒被子彈擊中胃部，不幸中的大幸是，女孩手上抱著的小熊維尼娃娃減緩了子彈帶來的衝擊，讓她得以存活。另一名5歲大女兒則睡在別的房間幸免於難。

警方獲報到場時，兇手已搭乘計程車逃逸。案發隔日兇手在另一處地點又分別殺害了一名20歲女性和一名60歲婦女，最後與另外兩名青少年被警方逮捕。兇手被捕後表示，前一日的滅門屠殺是誤傷，只因為那家人與他的目標姓氏一樣，他闖錯房子。

檢察官說明，另外兩名青少年中的15歲少年組織規畫此次謀殺案，將被指控煽動謀殺與謀殺未遂。另一名16歲少女則提供武器及目標地址，將面臨協助和教唆謀殺的指控。三人也因共同持有「致命槍擊案件中的自動武器」而被指控犯有嚴重武器罪。

調查也發現，還有一名與當地犯罪集團有聯絡的22歲男子，支付了兇手往返槍擊地點的計程車費用，故被指控從犯謀殺罪。

檢察官表示，兇手患有一定程度的精神障礙，被黑幫成員教唆，要他潛入敵對幫派的人物家中執行處刑，並承諾每殺害一人，就會支付15萬瑞典克朗（約1.4萬美元）的報酬。

瑞典警方形容，去年9月到10月是瑞典的「糟糕時期」，幫派、暴力與槍枝事件層出不窮，幫派成員會雇用年輕人解決私人恩怨，報酬最高達到100萬瑞典克朗（約9.6萬美元）。

瑞典 槍擊

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