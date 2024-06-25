從英國飛克羅埃西亞 機上睡2小時後醒來… 旁人1句話他大笑

一名男子（左）從倫敦搭機前往克羅埃西亞，在機上睡了兩小時後，旁邊的女乘客魏茲曼（右）告訴他飛機還沒起飛。（取材自TikTok）

一名男子搭機從倫敦要飛往克羅埃西亞，上機後睡了兩小時的他醒來後，看到飛機在跑道上，以為已抵達目的地，沒想到飛機因為引擎出問題根本還沒起飛，知道事實後的他大笑不止。

根據紐約郵報（New York Post）報導，一名男性乘客搭乘易捷航空（EasyJet）班機，要從倫敦飛往克羅埃西亞南部的斯普利特（Split）。

這名男子上機後很快就睡著了，睡了兩小時後醒來，他看到飛機在跑道上，以為已經抵達克羅埃西亞，問了旁邊的人後才知道原來班機因為引擎有問題，根本還沒起飛。

知道真相後的男子用大笑化解自己的窘境，過程都被坐他旁邊的女乘客魏茲曼（Fiona Weizman）錄了下來；魏茲曼將影片放到TikTok ，累積超過350萬次點閱。

魏茲曼在標題寫道，「抱歉了夥伴，我們根本還沒起飛呢！」魏茲曼在影片中用手擦拭眼角，似乎被男乘客的反應逗笑到流淚。

有網友說，他看了影片後笑個不停，認為男子的失落感很真實，還有人說他知道事實大笑完後，應該會哭出來。

有網友分享自身經驗，表示曾搭機從倫敦飛往舊金山 ，他在機上睡著後醒來，發現自己還在倫敦的希斯洛機場。

不少網友分享留言分享類似的經驗。一名網友說自己的姊姊有一次搭機飛往墨西哥 時，一上飛機就睡了三小時，醒來後發現飛機還在原地。