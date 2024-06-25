澳洲缺航管員 部分塔台深夜無人守 機長降落還要看Flightradar24

澳洲飛航管制人員短缺，部分機場塔台在午夜過後或周末經常無人值守；示意圖。(美聯社)

澳洲 的飛航管制人員短缺，有些機場的塔台在午夜過後或周末期間無人值守，客機在沒有地面引導的情況下起降，機師和航管員都擔心遲早會發生空中相撞事故。

彭博資訊報導，達爾文是澳航（Qantas Airways）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）等公司的北部門戶，目前沒有通宵的飛航管制服務，但航班時刻表顯示，幾乎每天深夜，都還有十多個航班抵達或起飛。

飛往大堡礁的熱門機場、位於澳洲東北海岸的湯斯維爾機場，塔台周末也鬧空城計，而僅周日一天就有近50個商用航班需自行協調起降。

澳洲負責空域管理的機構是Airservices Australia，該機構發言人表示，某些地區人員編制緊張，但「安全未受影響」。

以機師為對象的飛行計畫通知曾警告，澳洲各地機場塔台工作時間都受到「疫後增補人手不足」的影響，包括首都坎培拉機場，以及塔斯馬尼亞州首府霍巴特機場。

澳洲的小型機場或偏達地區簡易機場，不乏飛機自行起降，但在西北岸大城達爾文，情況卻不太一樣。後者在晚間10時到次日上午6時之間大多沒有飛航管制員，但空域卻十分忙碌，商業客機、軍機和小型醫療後送機交叉起降。

一位澳航波音737客機的機長，描述4月初曾在沒有航空交管的情況下降落：接近達爾文機場時，他先從區域航管員那裡大致了解附近航班的概況，然後自行聯繫其他飛機，確保與彼此的垂直和水平距離，不會同時降落，甚至用飛機上的WiFi查看Flightradar24網站訊息，所幸順利降落。