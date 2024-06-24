富士山觀光公害 攻頂擠、亂升火 業者：早晚會出事

日本山梨縣政府為打擊富士山嚴重的「觀光公害」，在登山道半山腰安裝閘門。（美聯社）

日本富士山登山客過多，許多人訂不到山上小屋過夜，選擇不過夜的「彈丸登山」。有不守規矩的登山客擅闖小屋借廁所，或升起篝火，加上攻頂處人擠人，業者說實在太亂，「真的哪天出事都不會感到意外」。

中央社報導，山梨縣政府為了打擊富士山嚴重的「觀光 公害」，將從今年夏天起實施通行管制，已在富士山登山道半山腰安裝一道高1.8公尺、全長8公尺的閘門。

登山客在通過閘門前，須先在付費處支付通行費2000日圓（約13美元）。如果沒先預定山上小屋，在閘門關閉時間（下午4時至翌日凌晨3時之間）不准通行，就是為了避免登山客再以「彈丸登山」方式攻頂。

產經新聞報導，山梨縣一側的富士山「吉田口登山道」去年開山期間登山客人數比前年同期增加40%，這是因為疫情 平息後，訪日外國旅客數回升所致。

然而，山上小屋容納的人數，卻從疫情前的3200人縮減至1900人。因為比起疫情前，疫情後更重視防疫 ，改為較衛生的寢室。相同空間能容納的登山客人數減少了。

這也導致選擇「彈丸登山」的登山客愈來愈多。有些登山客為了借用廁所或防寒，擅自闖入山上小屋設施，或是乾脆在登山道上打盹、生起篝火，時常可見有失公德心的行為。

由於接近山頂的地方過於擁擠，要攻頂甚至還得排隊。山上小屋業者認為，「哪天發生重大事故都不會意外」。