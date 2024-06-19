男一上飛機就昏睡兩小時 醒來以為到了知真相「尷尬大笑」

一名男子(左)從倫敦搭機前往克羅埃西亞，在機上睡了兩小時後發現飛機還沒起飛，尷尬的他大笑不止，反應被旁邊的女乘客魏茲曼(右)拍了下來。(翻攝Fiona Weizman TikTok )

一名男子搭機從倫敦要飛往克羅埃西亞，上機後睡了兩小時的他醒來後看到飛機在跑道上，以為已抵達目的地，沒想到飛機因為引擎出問題根本還沒起飛，知道事實後的他大笑不止。

紐約郵報（New York Post）報導，一名男性乘客搭乘易捷航空（EasyJet）班機，要從倫敦飛往克羅埃西亞南部的斯普利特（Split）。

這名男子上機後很快就睡著了，睡了兩小時後醒來，他看到飛機在跑道上，以為已經抵達克羅埃西亞，問了旁邊的人後才知道原來班機因為引擎有問題，根本還沒起飛。

知道真相後的男子用大笑化解自己的窘境，過程都被坐他旁邊的女乘客魏茲曼（Fiona Weizman）錄了下來；魏茲曼將影片放到TikTok ，累積超過350萬次點閱。

魏茲曼在標題寫道，「抱歉了夥伴，我們根本還沒起飛呢！」，魏茲曼在影片中用手擦拭眼角，似乎被男乘客的經歷逗笑到流淚。

有網友說，他看了影片後笑個不停，認為男子的失落感很真實，還有人說他知道事實大笑完後應該會哭出來。

有網友分享自身經驗，表示曾搭機從倫敦飛往舊金山 ，他在機上睡著後醒來，發現自己還在倫敦的希斯洛機場。

不少網友分享留言分享自己或親友在飛機上睡醒後發現根本還沒起飛的經驗。一名網友說自己的姊姊很討厭搭飛機，有一次搭機飛往墨西哥 時一上飛機就睡了三小時，醒來後發現飛機還在原地，讓姊姊非常傻眼。