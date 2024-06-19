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加拿大限縮學生簽證 今年國際學生人數有可能腰斬

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大今年國際學生數有望減半。示意圖。(路透資料照)
加拿大今年國際學生數有望減半。示意圖。(路透資料照)

加拿大限縮外國學生的改革方案進展順利，今年國際學生人數有望減半。

教育平台ApplyBoard周三發布的報告援引加拿大移民、難民和公民事務部的數據表示，如果今年前四個月的申請人數和核發率在2024年全年都保持不變，那麼拿到學生簽證的人數將降至229,000，比去年的436,678大減48%。

這顯示加國總理杜魯多給國際學生設上限，盼能有效遏制臨時移民的爆炸式增長，從而緩解疫後人口快速成長和住房短缺惡化，有了初步成效。

杜魯多政府1月末宣布，計劃今年學生簽證核發量要比2023年減少35%，新的限制措施主要是針對高等教育課程被當成是移民途徑出售給學生，其中有許多來自印度

3月，當各省正在最終確認各院校的新簽證分配，來自印度學生的簽證申請驟降至4,210份。遠低於今年前兩個月的平均申請數22,500份。根據ApplyBoard，「可能是新生人口結構發生重大變化的第一個跡象」。與去年同期相比，第1季有更多來自孟加拉、迦納、幾內亞和塞內加爾的學生獲批簽證。

ApplyBoard預計，等各方適應新政策，印度學生的申請人數將回升，但今年學生簽證核發量仍將在292,000人左右，符合當局減量35%的目標。

學生簽證 印度 移民

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