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泰國通過同婚修法 同運人士：一切掙扎都值得了

中央社曼谷19日專電
泰國國會18日通過民事與商事法修正案，同婚合法化預計在2024年底正式上路。18日傍晚總理府舉辦慶祝活動，參與活動的同志伴侶激動相擁。(中央社)
泰國國會18日通過民事與商事法修正案，同婚合法化預計在2024年底正式上路。18日傍晚總理府舉辦慶祝活動，參與活動的同志伴侶激動相擁。(中央社)

泰國國會昨(18)天通過歷史性修法，同性婚姻將在年底上路。法案過關讓泰國LGBTQ社群興奮不已，許多人為了這項修法奮鬥了10多年，泰國同運人士表示：「一切的掙扎都值得了。」

泰國國會眾議院今年3月27日通過歷史性的民事和商事法（Civil and Commercial Code）修正草案，接著送交參議院討論。參議院昨天以壓倒性的130票贊成、4票反對、18票棄權，通過民事和商事法修正案，正式宣告泰國同婚合法化。

法案在參議院通過後，須交由泰王同意，並在王室公告後再等120天才正式生效；預計今年底前，泰國同志伴侶可以合法登記結婚。

泰國總理府昨天傍晚在總理府前廣場舉辦慶祝同婚合法化的活動，邀請許多長期在為了泰國同婚權益努力的代表人物參加，平時嚴肅的總理府前出現了彩虹步道和花卉拱門，搖身一變成為五顏六色的派對現場，在充滿趣味的丟捧花儀式之後，群眾登上車隊前往市中心的曼谷藝術文化中心（BACC），持續分享歡樂氣氛。

曾經是未來前進黨（Future Forward）眾議員的那堤帕（Nateepat Kulsetthasith）是泰國國會史上第一批代表LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群進入國會的議員，他告訴中央社，從2019年擔任眾議員到現在雖已不是議員，他為了同婚合法化奮鬥了6年，但有更多人為了同婚合法化已經奮鬥了10幾年。

那堤帕表示，許多同性伴侶想要結婚、想要表達自己的感覺、想要擁有自己的家庭，國會的修法讓這些人非常開心，而他自己能夠見證到修法通過也非常高興。

泰國知名同運人士希利薩（Sirisak Chaited）身穿彩虹顏色的衣服高舉寫著「婚姻平權通過了」的標語，成為現場攝影師的鎂光燈焦點。

他告訴中央社，他為了同婚合法化已經努力了15年，他很感動，不過他表示，結婚是每個人都該擁有的基本權利，不該是靠「奮鬥」而來，「為什麼泰國的LGBTQ族群爭取基本權利要面對這麼多困難？」他說，但既然國會通過法案，還是一件值得慶祝和高興的事情。

希利薩說，他不想要表現得特別激動，也不想要大聲吶喊，因為這就是每個人該擁有的基本權利，爭取同婚權益的人過去曾經遭受霸凌、被拒絕甚至被辱罵，但大家仍帶著希望努力，能夠看到同婚相關法案通過，「一切的掙扎都值得了。」

民事與商事法修正案將法案內的用語「男人與女人」修改為「個人」，把「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，以讓同婚伴侶可獲得和異性戀婚姻伴侶一樣的權益，包括減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產和領養小孩等，而同性伴侶的結婚年齡必須為18歲。

一旦法律在今年底生效，泰國將成為亞洲繼台灣和尼泊爾後，第3個承認同性婚姻的國家。

泰國國會18日通過民事與商事法修正案，同婚合法化預計在2024年底正式上路。18...
泰國國會18日通過民事與商事法修正案，同婚合法化預計在2024年底正式上路。18日傍晚總理府舉辦慶祝活動，參與活動的同運人士高舉「婚姻平權通過了」的標語。(中央社)

泰國 參議院 LGBTQ

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