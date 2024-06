提香16世紀名畫被竊7年 現身倫敦公車站 估拍3100萬元

義大利文藝復興時期大師提香16世紀創作的「逃往埃及途中的休息」,將於7月2日拍賣。(取材自佳士得官網)

英國佳士得拍賣 行將於7月2日展出一幅預估拍賣價高達2500萬英鎊(約3177.5萬美元)的畫作。該畫作為義大利 文藝復興時期大師提香(Titian,原名維伽略)於16世紀創作的「逃往埃及途中的休息」(The Rest on the Flight into Egypt),曾於1995年遭竊,7年後在倫敦一處公車站尋回。

根據CNN報導,英國佳士得拍買行將於7月2日舉行拍賣會,其中一幅作品為義大利文藝復興時期大師提香的畫作「逃往埃及途中的休息」,估價為1500萬英鎊至2500萬英鎊。

提香的出生年份不詳,普遍認為他於1488年至1490年出生,「逃往埃及途中的休息」可以追溯至16世紀,即提香未滿20歲時所繪製的。該畫作尺寸為18.25英寸 x 24.75英寸(約為46.2公分 x 62.9公分),與提香晚年成名的巨幅作品相較之下顯得很小。

該畫作靈感源於「馬太福音」(2:13-23)中所記載的事件:約瑟在夢中得到警告,猶太 王希律王要殺害年幼的基督,於是立刻帶著瑪利亞和基督前往埃及避難。提香描繪了這一家人在逃離途中休息的情景。

目前尚不清楚最初是誰委託了這幅畫,該畫首次出現在17世紀初期一位威尼斯香料商人的收藏紀錄中,後來在歐洲貴族間幾經易手,於1809年法國占領維也納期間,被拿破崙軍隊洗劫帶往巴黎。1815年,該畫回歸維也納,最後由英國一名第4代侯爵約翰亞歷山大蒂恩 (John Alexander Thynne) 收藏。

直到1995年,「逃往埃及途中的休息」被竊走,在英國成為頭條新聞。7年後,藝術品偵探查爾斯·希爾(Charles Hill)在倫敦一處公車站的袋子中找回畫作,再次成為英國當時的頭條新聞。