提香16世紀名畫被竊7年 現身倫敦公車站 估拍3100萬元

義大利文藝復興時期大師提香16世紀創作的「逃往埃及途中的休息」，將於7月2日拍賣。（取材自佳士得官網）

英國佳士得拍賣 行將於7月2日展出一幅預估拍賣價高達2500萬英鎊（約3177.5萬美元）的畫作。該畫作為義大利 文藝復興時期大師提香（Titian，原名維伽略）於16世紀創作的「逃往埃及途中的休息」（The Rest on the Flight into Egypt），曾於1995年遭竊，7年後在倫敦一處公車站尋回。

根據CNN報導，英國佳士得拍買行將於7月2日舉行拍賣會，其中一幅作品為義大利文藝復興時期大師提香的畫作「逃往埃及途中的休息」，估價為1500萬英鎊至2500萬英鎊。

提香的出生年份不詳，普遍認為他於1488年至1490年出生，「逃往埃及途中的休息」可以追溯至16世紀，即提香未滿20歲時所繪製的。該畫作尺寸為18.25英寸 x 24.75英寸（約為46.2公分 x 62.9公分），與提香晚年成名的巨幅作品相較之下顯得很小。

該畫作靈感源於「馬太福音」（2：13-23）中所記載的事件：約瑟在夢中得到警告，猶太 王希律王要殺害年幼的基督，於是立刻帶著瑪利亞和基督前往埃及避難。提香描繪了這一家人在逃離途中休息的情景。

目前尚不清楚最初是誰委託了這幅畫，該畫首次出現在17世紀初期一位威尼斯香料商人的收藏紀錄中，後來在歐洲貴族間幾經易手，於1809年法國占領維也納期間，被拿破崙軍隊洗劫帶往巴黎。1815年，該畫回歸維也納，最後由英國一名第4代侯爵約翰亞歷山大蒂恩 (John Alexander Thynne) 收藏。

直到1995年，「逃往埃及途中的休息」被竊走，在英國成為頭條新聞。7年後，藝術品偵探查爾斯·希爾（Charles Hill）在倫敦一處公車站的袋子中找回畫作，再次成為英國當時的頭條新聞。