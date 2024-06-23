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西、葡不同油 一個字翻譯失誤險毀自駕旅程

世界新聞網
女子分享在葡萄牙自駕旅行時，因文字翻譯失誤加錯油，差點毀了旅程；示意圖。（路透）
女子分享在葡萄牙自駕旅行時，因文字翻譯失誤加錯油，差點毀了旅程；示意圖。（路透）

一名女子分享家族從西班牙開車到葡萄牙進行公路旅行時，因為一個字的翻譯失誤讓他們把車子加錯油，差點把旅程毀掉的經驗，她也在旅行結束後和網友分享如何避免犯和她一樣錯誤的方法。

太陽報報導，桑多（Santana Sandow）在網站分享在葡萄牙幫車子加錯油的經驗。

桑多說，她和家人在西班牙自駕旅行，他們遊歷西班牙北部後，開車越過邊界進入葡萄牙，那天他們已經坐了很久的車，每個人的脾氣開始煩躁，他們在距離里斯本10公里的服務區停車休息，並幫車子加好油後繼續上路。

桑多說，他們回到高速公路上後，引擎聲音開始不對勁，沒過幾分鐘車子開始震動和晃動。

桑多一家檢查加油收據後發現他們加錯油了。桑多說，在西班牙，汽油是gasolina，柴油和英文一樣是diesel，但在葡萄牙，汽油是gasolina，但柴油是gasóleo，他們誤把要加柴油的休旅車加成汽油。

桑多說，當時高速公路車流量大，他們在五個車道的內側車道，他們了解到必須在引擎停止運作前趕快靠邊停，他們將抖動的車開下高速公路，在車無法駕駛前神奇地停在繁忙街道旁的一個停車格。

桑多說，好在租車公司遇過很多和他們犯同樣錯誤的旅客，立刻提供他們另一台車。幾天後桑多一家開車回到西班牙，他們開了150公里後引擎指示燈亮，車子突然開始震動和抖動，他們才發現原來第二台車也被誤加了汽油。

桑多說，經過這次經驗，她要提醒到歐洲玩的遊客，自駕旅遊加油時千萬不要只看油的名字或油槍顏色，要閱讀全歐採用的燃料規範，B7代表柴油，E5或E10代表石油

桑多說，若會開車跨越國境，出發前一定要和租車公司確認，也要確認當地停車規範，例如在西班牙，當地人在圓環並排停車時不要仿效，因為可能會被拖吊。

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