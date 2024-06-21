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奧運將開鑼 漲價潮惹民怨 巴黎人拍片：外國遊客別來

綜合報導
巴黎奧運引發的漲價潮引起民怨，不少巴黎人在社交媒體發文，呼籲外國遊客不要在奧運期間到巴黎；圖為法國巴黎鐵塔的奧運五環標誌。（新華社）
巴黎奧運引發的漲價潮引起民怨，不少巴黎人在社交媒體發文，呼籲外國遊客不要在奧運期間到巴黎；圖為法國巴黎鐵塔的奧運五環標誌。（新華社）

法國巴黎下個月舉行夏季奧運會，但不少巴黎人在社交媒體發片段，呼籲外國遊客不要在奧運期間到巴黎。

香港01引述紐約時報報導，巴黎奧運會引發的漲價潮引起民怨，酒店價格已上漲，巴黎地鐵票價也會在奧運會期間上調近一倍。巴黎市民在TikTok警告，奧運期間巴黎交通恐將大受影響。有網民稱，列車將過度擁擠，如有人暈倒，整條列車線將停駛導致延誤。

一些網民為勸阻遊客到來，發文指巴黎經常發生詐騙遊客事件，小偷也多。此外，主辦方和政府官員擔心，運輸業工人會在奧運期間發動罷工，更嚴重的是恐怖分子恐會伺機發難。

24歲巴黎學生諾拉在TikTok發了多個有關巴黎奧運的短片，並稱奧運是「危險的」、「猶如人間地獄」。她在其中一個片段說：「如果你打算為了奧運來巴黎，別來，別來！」這個片段的點擊率已突破100萬次。她也不滿市政府要求學生搬離宿舍，以讓給奧運會工作人員暫住。巴黎奧運將近，除了各項競賽的選手名單、賽程令人期待之外，充滿特色的賽事場館也備受關注。

旅居巴黎12年的美國女子比卡爾發布題為「奧運將成為巴黎噩夢」（The Olympics are going to be a nightmare for Paris）的片段，吸引75萬次點擊率和數百條留言。她受訪說，為籌辦奧運會而進行的各種建築工程已經使日常生活極為不便，奧運期間數百萬遊客湧入，只會使情況變得更糟。

她指出，巴黎到處張貼海報和布告板呼籲市民為奧運做好準備，很多人認為這在暗示市民：「如果可以或有能力的話，最好暫時離開這個城市。」

巴黎奧運 TikTok 地鐵

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