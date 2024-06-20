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還沒坐好就要下機…世界最短航線 2.7公里最快53秒降落

聯合新聞網
英國蘇格蘭韋斯特雷島飛往帕帕韋斯特雷島的航班，預估飛行時間為2分鐘，被稱為「世界最短航線」。（取材自抖音）
英國蘇格蘭韋斯特雷島飛往帕帕韋斯特雷島的航班，預估飛行時間為2分鐘，被稱為「世界最短航線」。（取材自抖音）

搭乘飛機一般而言的飛行時間都是小時起跳，近日知名旅遊部落客「背包博士」分享一則有趣的「世界最短航線」話題，該航班不僅乘客坐下後最快53秒就會降落，下飛機還能領證書，引發不少網友討論。

旅遊部落客「背包博士」日前在臉書分享，比起世界最長的航線，比較少人在討論世界最短航線，因此他保證搭過的人一定更稀有，且搭乘該最短航線到目的地後，一下飛機還會獲頒一張『世界最短航班』的證書作為紀念，「聽起來是不是讓航空迷更應該搭一下？」

背包博士進一步說明，這條世界最短航線由Logan Air（洛根航空）運營，是從英國蘇格蘭奧克尼群島的韋斯特雷島（Westray），飛往帕帕韋斯特雷島（Papa Westray），預估飛行時間為2分鐘，最快的話53秒便會抵達，飛行距離僅2.7公里，票價為一人17英鎊（約22美元），每台飛機僅限8名乘客，「航空迷下次到英國旅行，記得去蒐集起來」。

貼文發布後，網友紛紛被逗樂，「登機時間比飛行還長」、「我才坐下，你就叫我起來？」、「我都還沒坐好喬好位置就要下飛機了」、「好有趣喔！該不會還要提前一小時到機場報到吧哈哈哈哈」、「怎麼會有這麼奇葩的航線啦！還有畢業證書的概念？太好笑了」、「空服員：我來跟各位介紹救生衣的使用方式，嗯，首先，好我們到了」。」

而背包博士提到的「世界最短航線」，過去國外一名TikTok網紅菲利浦（Noel Philips）便曾體驗過，他表示，由於單趟載運量不大，機上最多容納8名客人，因此每天僅有2趟航班，而原本搭船需要25分鐘的時間，改搭此航線，飛一趟最快僅需53秒鐘。因此菲利浦搭上飛機開始體驗，他用手機計時器計算起飛到降落時間，結果僅75秒就到目的地，引起不少航空迷的興趣，直言有一天一定要去搭看看。

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