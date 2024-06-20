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慶祝重生…日本毛小孩挺過化療辦畢業典禮

世界新聞網
日本一家醫院慶祝狗狗挺過癌症療程，替牠舉辦了畢業典禮。（取材自TikTok）
日本一家醫院慶祝狗狗挺過癌症療程，替牠舉辦了畢業典禮。（取材自TikTok）

一般人求學念書，最終參加畢業典禮，代表告別校園及開啟新階段。不過近來有段影片，內容卻是一隻毛小孩在辦畢業典禮，而這場畢典的背後，有令人暖心的原因。

根據日本媒體「grape」報導，住在加州的Brenna Stout，日前在個人TikTok分享一段影片。畫面中，有一隻狗狗戴著畢業帽走著，其他人則圍在狗狗的身旁替他拍手，彷彿一場畢業典禮一般。

這當然不是狗狗真的跑去上學，結果畢業參加了畢業典禮。而是Brenna Stout的愛犬，先前不幸得了癌症，在接受醫院的一連串化療之後，總算挺了過來，如今可以健健康康地出院了。而那些替牠祝福的人，也都是院內的醫療人員，慶祝牠從「療程」中畢業了。

許多網友紛紛表示「我真的不能當獸醫，不然我會整天哭死」、「我們為牠感到驕傲，告訴牠TikTok上的網友都愛牠」、「敬牠的微笑」、「幸福到哭了」、「這是TikTok上最好的影片」、「牠是如此珍貴」、「我的毛小孩就死於癌症，我每天都在想念牠，我很高興你和你的狗狗能有幸福結局」、「這真是我看過最可愛的一件事」。

TikTok 癌症 加州

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