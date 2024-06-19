英女童誤吞電池 醫教每10分鐘吃一口蜂蜜保命

英國一名4歲女童誤吞鈕扣電池，醫護人員教她「每10分鐘吃一口蜂蜜」爭取保命，隔天順利將電池排出體外；圖為鈕扣電池外觀如硬幣大小，幼童誤食風險高。（本報資料照片）

英國一名四歲女童日前在玩耍時不小心吞下鈕扣電池緊急送醫，醫護人員給她一整罐蜂蜜，要求每10分鐘吃10毫升，藉此阻擋電池在腸胃裡的腐蝕性，隔天女童也順利將電池排出體外。

根據「每日郵報」報導，英國一名四歲女童伊莎貝拉日前與家人出遊時買了一個小小的發光戒指，回家後也持續把玩，卻不慎吞下戒指裡的電池。

伊莎貝拉的媽媽阿黛爾·特爾福德回憶，當時她聽到女兒在客廳大叫，說她吞了電池。阿黛爾前往查看時，發現發光戒指的頂部已經脫落，裡面原本應該有三顆鈕扣電池，只剩下兩顆，阿黛爾聽過吞下電池可能會灼傷喉嚨或肚子，立即將伊莎貝拉送往急診。

醫護人員帶著伊莎貝拉到兒童病房，給她一大罐蜂蜜和一個注射器，並指示每10分鐘要餵食10毫升的蜂蜜，直到醫生說停止。最後伊莎貝拉吃了兩個小時的蜂蜜，並於隔天順利將電池排出。

鈕扣電池外型小巧，一不小心就很容易被幼童誤食，媒體曾報導，電池在腸胃中也會持續釋放鹼性物質，導致腸胃壁壞死，進一步將電池沾黏在腸壁上，可能導致腸道破裂引發生命危險。最好把放電池的地方上鎖，或是把電池放在高處孩子拿不到的地方。若不幸孩子真的誤吞電池，可以每10分鐘餵給孩子2茶匙（約10毫升）的蜂蜜，連續六次，因為蜂蜜可以有效緩解鈕扣電池釋出鹼性物質的時間，以爭取送往急診處理的時間。