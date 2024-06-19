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泰女接睫毛膠水沾眼 感染嚴重被迫摘左眼

綜合報導
泰國一名40歲女公關到美容院接假睫毛，疑似讓膠水沾染到左眼導致失明，最終不得不摘除眼球；示意圖。（圖／123RF）
泰國一名40歲女公關到美容院接假睫毛，疑似讓膠水沾染到左眼導致失明，最終不得不摘除眼球；示意圖。（圖／123RF）

大家都愛美，不少人會去接假睫毛來提升自己的美貌。近日，泰國一名40歲的女公關BaiFern在朋友的推薦下，到當地一家美容院接假睫毛，怎料在操作的過程中疑似接睫毛的膠水滴入沾染左眼，而導致失明，最終不得不摘除眼球。

根據泰媒Sanook報導，3月8日，BaiFern日前在朋友的推薦下，到當地一家美容院Ban Irene接假睫毛，在操作的過程中，BaiFern感覺到一陣刺痛，向店家反映時對方卻說沒事，「坐下來吹電風扇刺痛就會消失」，但當BaiFern吹電風扇時，她的眼淚會一直流下來，於是她決定回家。

大約過了一周後，BaiFern眼睛開始變紅且視線模糊，就算服用消炎藥也沒有好轉，BaiFern決定到診所就醫，沒想到醫生看了後告訴她感染嚴重，建議她通知家人並準備摘除眼球。

BaiFern被轉院到春武裡大型醫院接受進一步治療，大醫院也告訴她即使保留眼球最終也會失明，讓她不得不動刀摘除左眼。

BaiFern動完手術後到警局報案，針對業者的疏忽提出指控，她的律師說，由於BaiFern的職業是公關，必須利用美貌維持生計，因此失去左眼對她造成重大的傷害。BaiFern希望自己的案例「能給那些愛美的人一個教訓」，「你應該找一家有點水準的店」。

對此，業者表示並不知情。目前正在等待警方通知相關人員到警局問話，進行詳細調查。

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